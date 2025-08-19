В Україні запустили першу державну послугу з використанням штучного інтелекту. Що відомо?

В Україні запрацювала перша державна послуга, що використовує штучний інтелект (ШІ).

Як повідомили у пресслужбі Мінекономіки, йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі "єДозвіл", штучний інтелект тут використовуватимуть для автоматичної попередньої перевірки документів.

"Новий ШІ-модуль автоматично перевіряє, чи є в поданих документах усі потрібні дані, чи немає помилок або невідповідностей. Це зменшує кількість відмов, пришвидшує розгляд заяв і дає державним експертам більше часу на ті рішення, що справді потребують їхньої уваги", – пояснили у міністерстві.

У Мінекономіки пообіцяли, що запуск ШІ-модуля у ветеринарній ліцензії – це лише перший крок і на основі аналізу його ефективності ухвалюватимуть рішення про подальше розширення цифрового ліцензування та дозвільних процедур в Україні.

Як повідомлялося, у лютому перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що в "Дії" може з'явитись асистент на основі штучного інтелекту, який заслуховуватиме скарги громадян і переадресовуватиме їх до відповідних державних установ.

Наприкінці червня повідомлялося, що на порталі "Дія" активно триває внутрішнє бета-тестування ШІ-асистента. Незабаром можна буде оформити першу послугу за допомогою штучного інтелекту.

У липні Федоров заявив, що 52% звернень до підтримки "Дії" уже закриває штучний інтелект.