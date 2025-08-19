Допомога має системною: Федерація роботодавців закликала забезпечити фінансування "Укрзалізниці" з держбюджету

В умовах війни "Укрзалізниця" – це стратегічна інфраструктура, яка одночасно забезпечує потреби фронту, економіки та цивільного населення, тож її фінансове становище має критичний вплив на обороноздатність України.

Враховуючи, що залізнична компанія вже опинилася у критичному фінансовому становищі, потрібно забезпечити фінансування "Укрзалізниці" з держбюджету та зробити таку допомогу системною, йдеться у листі Федерації роботодавців України (ФРУ) на адресу голів усіх депутатських фракцій в Верховній Раді, передає РБК-Україна.

"Щодня залізничники перевозять військову техніку, пальне, боєприпаси, гуманітарні вантажі та особовий склад Збройних Сил України. Це кровоносна система оборони, яка функціонує навіть під обстрілами та в умовах значних руйнувань інфраструктури. Будь-яке зниження її ефективності неминуче матиме прямі наслідки для обороноздатності країни", – наголошується у листі ФРУ.

Там нагадали, що 16 липня Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону про внесення змін до держбюджету, який відкриває можливість для фінансової підтримки "Укрзалізниці" – адже компанія виконує важливу соціальну функцію, забезпечуючи доступний і надійний транспорт для мільйонів громадян у всіх регіонах України, включно з тими, що відрізані від звичних логістичних маршрутів.

У Федерації роботодавців зауважили, що така діяльність є збитковою, але життєво необхідною в умовах війни. Однак, з огляду на це, фінансовий стан "Укрзалізниці" наблизився до критичної межі, компанія може зіткнутися з розривом ліквідності вже у жовтні, а збитки пасажирських перевезень у 2025 році прогнозуються понад 22 млрд грн.

"Підтримка "Укрзалізниці" з державного бюджету в цій ситуації є не витратою, а інвестицією у збереження обороноздатності, стабільності логістичних ланцюгів, конкурентоспроможності української економіки. Йдеться про збереження транспортної системи, без якої неможливі ані експорт, ані безперебійне забезпечення фронту, ані стабільність на внутрішньому ринку праці", – наголосили у ФРУ.

У листі також підкреслюється, що "Укрзалізниця" стала єдиною транспортною системою, здатною працювати навіть під час інтенсивних обстрілів та руйнувань інфраструктури, відновлюючи рух за лічені години після атак.

"Збереження її фінансової стійкості – це пряме питання здатності держави оборонятися та утримувати лінію фронту. Будь-яке ослаблення цієї системи неминуче зменшить швидкість і масштаб постачання на фронт, що може мати фатальні наслідки для безпеки країни", – наголосили у Федерації.

Там нагадали, що раніше збитки пасажирського сектору покривалися за рахунок вантажних перевезень. Але таке крос-субсидування наразі вичерпало себе: вантажна база суттєво скоротилася – з 314 млн тонн у 2021 році до прогнозованих 160 млн тонн у 2025 році. Відтак, фінансова можливість вантажного сегменту компенсувати зростаючі збитки пасажирської діяльності вичерпана. Подальше підвищення вантажних тарифів як спосіб закрити цю "дірку" є небезпечним і економічно шкідливим, зазначається у листі

"Федерація закликає підтримати норму в проекті закону №13439-3, яка передбачає збільшення резервного фонду державного бюджету та виділення у 2025 році 8 млрд грн на підтримку "Укрзалізниці". Це дозволить стабілізувати фінансовий стан компанії, забезпечити обороноздатність України та забезпечити стабільну роботу транспортної інфраструктури", – заявляють у ФРУ.

Водночас у Федерації наголошують, що така підтримка має стати системною і закликають уряд передбачити у проекті держбюджету на 2026 рік цільові видатки на компенсацію збитків від пасажирських перевезень, як це робиться у більшості країн ЄС.

"Це дозволить забезпечити конкурентоспроможність АТ "Укрзалізниця", зберегти її інвестиційний потенціал на відновлення інфраструктури та гарантувати стабільність транспортної системи у довгостроковій перспективі", – додали у ФРУ.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань бюджету вже схвалив до розгляду у другому читанні законопроєкт №13439-3 про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2025 рік". Серед іншого, законопроєкт передбачає збільшення Резервного фонду держбюджету на 8 млрд грн у резерв для фінансування залізниці.