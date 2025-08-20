"Е-Консул": У всіх посольствах запустили автоматизовану подачу документів для нотаріальних дій
МЗС запустило автоматизовану подачу документів для нотаріальних дій в усіх 120 закордонних дипустановах, що надають консульські послуги.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Після поетапного запуску з 1 липня українці за кордоном можуть через електронний кабінет заявника системи "е-Консул" подати онлайн заяву, завантажити шаблони довіреностей чи заяв, прикріпити потрібні документи й відстежити обробку.
"Фізичний візит тепер потрібен лише один раз – щоб отримати готовий документ", – наголосили у МЗС.
За даними міністерства, перші дві черги підключення (липень–серпень) послугою вже скористалися майже півтисячі громадян.
Раніше повідомлялось, що в Україні запустили єдину картку для всіх виплат від держави – "Дія.Картка".
