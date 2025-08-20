БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Українські біженці
335 0

"Е-Консул": У всіх посольствах запустили автоматизовану подачу документів для нотаріальних дій

МЗС запустило автоматизовану подачу документів для нотаріальних дій в усіх 120 закордонних дипустановах, що надають консульські послуги.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Після поетапного запуску з 1 липня українці за кордоном можуть через електронний кабінет заявника системи "е-Консул" подати онлайн заяву, завантажити шаблони довіреностей чи заяв, прикріпити потрібні документи й відстежити обробку.

"Фізичний візит тепер потрібен лише один раз – щоб отримати готовий документ", – наголосили у МЗС.

Читайте також: Як правильно обрати нотаріуса: поради від Мін’юсту

За даними міністерства, перші дві черги підключення (липень–серпень) послугою вже скористалися майже півтисячі громадян. 

Раніше повідомлялось, що в Україні запустили єдину картку для всіх виплат від держави – "Дія.Картка".

Автор: 

документ (153) консульство (21) нотаріус (30) посольство (32) посольство України (4) Сибіга Андрій (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 