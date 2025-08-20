"Е-Консул": У всіх посольствах запустили автоматизовану подачу документів для нотаріальних дій

МЗС запустило автоматизовану подачу документів для нотаріальних дій в усіх 120 закордонних дипустановах, що надають консульські послуги.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Після поетапного запуску з 1 липня українці за кордоном можуть через електронний кабінет заявника системи "е-Консул" подати онлайн заяву, завантажити шаблони довіреностей чи заяв, прикріпити потрібні документи й відстежити обробку.

"Фізичний візит тепер потрібен лише один раз – щоб отримати готовий документ", – наголосили у МЗС.

За даними міністерства, перші дві черги підключення (липень–серпень) послугою вже скористалися майже півтисячі громадян.

