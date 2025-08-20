"Ощадбанк" продав готель Ramada та БЦ "Європа" у Києві на умовах лізингу за 800 мільйонів

Державний Ощадбанк через майданчик OpenMarket (ДП "СЕТАМ") реалізував право на укладання договору фінансового лізингу щодо готелю Ramada Encore Kyiv і бізнес-центру "Європа" загальною оціночною вартістю 797 млн грн.

Переможцем аукціону 19 серпня став учасник №5 із пропозицією першого лізингового платежу 201,1 млн грн за стартової ціни 10 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на результати торгів на сайті "СЕТАМ".

Зазначається, що строк лізингу складе 10 років, а винагорода лізингодавцю становитиме 8,59% річних на залишок заборгованості.

Актив включає адміністративно-готельний комплекс площею 39,59 тис. кв. м, а саме:

22-поверховий чотиризірковий Ramada Encore Kyiv,

БЦ "Європа",

дворівневий паркінг на 17,5 тис. кв. м.

У готелі 332 номери й 58 апартаментів, конференц-центр понад 4 тис. кв. м з 20 залами, фітнес-зони та ресторани. Комплекс відкрила Wyndham Hotel Group у 2012 році в складі БФК "Столичний" (раніше – "Домосфера").

