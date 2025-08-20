БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини банки
"Ощадбанк" продав готель Ramada та БЦ "Європа" у Києві на умовах лізингу за 800 мільйонів

Ощадбанк продав готель Ramada Encore та БЦ

Державний Ощадбанк через майданчик OpenMarket (ДП "СЕТАМ") реалізував право на укладання договору фінансового лізингу щодо готелю Ramada Encore Kyiv і бізнес-центру "Європа" загальною оціночною вартістю 797 млн грн.

Переможцем аукціону 19 серпня став учасник №5 із пропозицією першого лізингового платежу 201,1 млн грн за стартової ціни 10 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на результати торгів на сайті "СЕТАМ".

Зазначається, що строк лізингу складе 10 років, а винагорода лізингодавцю становитиме 8,59% річних на залишок заборгованості.

Читайте також: "Ощадбанк" візьме в управління ТРЦ Gulliver, відібраний у фірми Поліщука через борги

Актив включає адміністративно-готельний комплекс площею 39,59 тис. кв. м, а саме:

  • 22-поверховий чотиризірковий Ramada Encore Kyiv,
  • БЦ "Європа",
  • дворівневий паркінг на 17,5 тис. кв. м.

У готелі 332 номери й 58 апартаментів, конференц-центр понад 4 тис. кв. м з 20 залами, фітнес-зони та ресторани. Комплекс відкрила Wyndham Hotel Group у 2012 році в складі БФК "Столичний" (раніше – "Домосфера").

Раніше повідомлялось, Фонд гарантування виставив на продаж мегапул кредитів на 3,3 мільярда з дисконтом 97%.

Ощадбанк (684) продаж (2120) СЕТАМ (181) лізинг (67) актив (97)
