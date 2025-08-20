Зростання цін на житло в Україні прискорилося до 15% за рік, – Держстат

В Україні ціни на квартири продовжують поступово йти вгору: у другому кварталі 2025 року ціни на житло були на 14,9% вищими, ніж рік тому.

Зокрема, на первинному ринку ціни на житло зросли на 16,7%, а на вторинному – на 14,8%, свідчать дані Держстату.

У розрізі планувань на "первинці" однокімнатні квартири подорожчали на 16,6%, двокімнатні – на 16,7%, трикімнатні – на 15,5%. На вторинному ринку зростання становило відповідно 14,2%, 14,2% та 13,6%.

Порівняно із першим кварталом, ціни на житло у другому кварталі 2025 року зросли на 3,8%, повідомляє Держстат.

Як повідомлялося, за підсумками першого кварталу 2025 року ціни на житло в Україні зросли на 11,2% у річному обчисленні, повідомляв Держстат.