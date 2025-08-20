БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зростання цін на житло в Україні прискорилося до 15% за рік, – Держстат

Вартість житла в Україні продовжує зростати

В Україні ціни на квартири продовжують поступово йти вгору: у другому кварталі 2025 року ціни на житло були на 14,9% вищими, ніж рік тому.

Зокрема, на первинному ринку ціни на житло зросли на 16,7%, а на вторинному – на 14,8%, свідчать дані Держстату.

У розрізі планувань на "первинці" однокімнатні квартири подорожчали на 16,6%, двокімнатні – на 16,7%, трикімнатні – на 15,5%. На вторинному ринку зростання становило відповідно 14,2%, 14,2% та 13,6%.

Порівняно із першим кварталом, ціни на житло у другому кварталі 2025 року зросли на 3,8%, повідомляє Держстат.

Кабмін виділив додаткові 1,6 мільярда на виплату компенсацій за зруйноване житло, – Свириденко

Як повідомлялося, за підсумками першого кварталу 2025 року ціни на житло в Україні зросли на 11,2% у річному обчисленні, повідомляв Держстат.

житло інфляція зростання Україна ціни
А що у нас дешевшає окрім життя людини або оплати її праці
Країна мрій зеленського
20.08.2025 15:41 Відповісти
Якщо ціна росте, то є попит, не зрозуміло тільки, звідки гроші на квартири під час війни, і в кого.
20.08.2025 16:04 Відповісти
все йде до того що типова київська "хрущовка" буде по вартості як апартаменти на Манхеттені
20.08.2025 16:18 Відповісти
показати весь коментар
Військові не знають куди вкладати... От і купують...
показати весь коментар
20.08.2025 16:47 Відповісти
О как!!! Покупців все менше, а товар дорожчає.
показати весь коментар
20.08.2025 16:14 Відповісти
В ціни з якого зуя зростають, попит перевищує пропозицію?! Шось не бачів черги і всі будмайданчики стоять по Києву, то може держслужбовці купують, у них середня з/п 50к. 🤪🥳🤣😆😆😂 Клоуни!!
показати весь коментар
20.08.2025 16:37 Відповісти
швидше б з польськими зрівнялися, що можна було хату норм обміняти
показати весь коментар
20.08.2025 16:46 Відповісти
нажаль, в Польщі ціни теж не стоять на місці. "Poland's 14.4% annual price growth in 2024 was comparable to Hungary's 13.4% but higher than Slovakia's more modest increases. "
показати весь коментар
20.08.2025 17:14 Відповісти
Значить, рівень нашого добробуту зростає!
Вра!
показати весь коментар
20.08.2025 17:28 Відповісти
Поясніть мені , людей все менше , і буде ще менше , а ціни на житло ростуть ?
І що таке "В Україні ціни на квартири .." ? Це середня темпетатура по лікарні ?
показати весь коментар
20.08.2025 17:31 Відповісти

