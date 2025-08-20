1 104 10
Зростання цін на житло в Україні прискорилося до 15% за рік, – Держстат
В Україні ціни на квартири продовжують поступово йти вгору: у другому кварталі 2025 року ціни на житло були на 14,9% вищими, ніж рік тому.
Зокрема, на первинному ринку ціни на житло зросли на 16,7%, а на вторинному – на 14,8%, свідчать дані Держстату.
У розрізі планувань на "первинці" однокімнатні квартири подорожчали на 16,6%, двокімнатні – на 16,7%, трикімнатні – на 15,5%. На вторинному ринку зростання становило відповідно 14,2%, 14,2% та 13,6%.
Порівняно із першим кварталом, ціни на житло у другому кварталі 2025 року зросли на 3,8%, повідомляє Держстат.
Як повідомлялося, за підсумками першого кварталу 2025 року ціни на житло в Україні зросли на 11,2% у річному обчисленні, повідомляв Держстат.
Топ коментарі
+8 Ksenia VB
показати весь коментар20.08.2025 15:41 Відповісти Посилання
+2 Федір Сидоренко
показати весь коментар20.08.2025 16:04 Відповісти Посилання
+2 Victor Frey #551639
показати весь коментар20.08.2025 16:18 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Країна мрій зеленського
Вра!
І що таке "В Україні ціни на квартири .." ? Це середня темпетатура по лікарні ?