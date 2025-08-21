Світові ціни на нафту зростають через затягування Росією переговорів про мир в Україні

Ціни на нафту у четвер зранку продовжили зростати через активний попит на пальне у США у розпал сезону, але

Зокрема, біржові ціни на нафту Brent піднімалась до двотижневого максимуму – $67,11 за барель (+0,4%), нафта марки WTI зростала на 0,46% – до $63 за барель, повідомляє Reuters.

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), минулого тижня запаси нафти у США зменшилися на 6 млн барелів – до 420,7 млн барелів, що суттєво перевищило очікування аналітиків. Також швидшими темпами скорочувались запаси бензину, а споживання авіапального зросло до найвищого рівня з 2019 року.

За словами старшого стратега з товарних ринків ANZ Деніела Хайнза, на зростання цін вплинули сигнали міцного попиту у США, однак "ведмежі" настрої на ринку зберігаються через пильну увагу трейдерів до перемовин щодо завершення російської війни проти України. Учасники ринку очікують ослаблення санкцій проти російської нафти у разі мирної угоди, але відсутність конкретного прогресу наразі скоріше штовхає котирування вгору.

Читайте також: Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини після ударів українських дронів по трубопроводу (оновлено)

Паралельно західні союзники обговорюють післявоєнні гарантії безпеки для України, тоді як Москва заявляє, що спроби вирішувати питання без її участі – "шлях у нікуди". Тривалий характер процесу означає збереження санкційних обмежень на російську нафту й ризик подальшого посилення обмежень та тарифів.

Також Росія наполягає, що продовжить постачати нафту охочим покупцям. На фоні цього, після незначної перерви через загрозу додаткових тарифів з США, індійські державні компанії Indian Oil та Bharat Petroleum поновили закупівлі російської нафти з поставками у вересні–жовтні, скориставшись значним збільшенням знижок.

Раніше повідомлялось, що Індійські державні НПЗ відновлюють закупівлі російської Urals зі знижками попри тиск США, – Bloomberg.