В Україні використали менше 1% отриманих дозволів на приєднання систем зберігання енергії, – НКРЕКП

В Україні до електромереж фактично під’єднано 17,4 МВт установок зберігання енергії (УЗЕ), хоча технічні умови на приєднання було видано для установок загальною потужністю близько 3 ГВт.

Про це повідомив голова НКРЕКП Юрій Власенко під час засідання енергокомітету Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, за спрощеною процедурою для мінімізації наслідків обстрілів техумови на приєднання УЗЕ видано до мереж оператора системи передачі на 2,3 ГВт, а до мереж операторів системи розподілу на 0,7 ГВт. Водночас наразі до мереж ОСР підключено лише три установки загальною потужністю 17,4 МВт.

За представленою регулятором інформацією, у 2024 році до мереж загалом приєднано 1,3 ГВт генеруючих потужностей, що у 1,5 раза більше, ніж у 2023-му (0,88 ГВт). Із цієї цифри споживачі приєднали 1,16 ГВт, виробники – 0,15 ГВт. Кількість приєднань сягнула 56 тис., що у десять разів перевищує показник 2023 року та свідчить про значне зростання сегмента малої генерації.

