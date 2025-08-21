"Попиту немає": Виробництво вантажних вагонів у Росії обвалилося на 17% на тлі кризи в "РЖД"

За результатами першого півріччя 2025 року, виробництво вантажних вагонів у Росії впало на 17% у річному обчисленні – до 34,3 тис. одиниць.

Обвал виробництва вагонів поглиблюється на тлі падіння перевезень і погіршення фінансових результатів "Російської залізниці" (РЖД), пише The Moscow Times.

Зазначається , що спад триває ще з лютого, коли було вироблено з 5,9 тис. вагонів. У травні червні цей показниз зменшився до 4,1 тис. За оцінками представників галузі, відхилення від первісних річних планів може сягнути 73,3%, що загрожує виробникам і суміжним секторам металопрокату та комплектуючих.

За підрахунками Об'єднання виробників залізничної техніки (ОПЗТ) Росії, найбільше просіло виробницвто окремих типів рухомого складу: хоперів – на 80%, критих вагонів – на 40%, платформ – на 16%. Водночас зросло виробництво вагонів з осьовим навантаженням 25 тонн на вісь – до 12,7 тис. одиниць (+14,1%).

Водночас капітальний ремонт вантажних вагонів впав на 57,3% – до 25,1 тис., деповський ремонт пройшли 195 тис. вагонів (–1,2%).

Падіння торкнулося і ключових вузлів: випуск цільнокатаних коліс зменшився на чверть – до 756,3 тис. штук; бокових рам і надресорних балок візків – на 11% (до 168,7 та 85,6 тис. відповідно); поглинальних апаратів – на 29% (до 110,2 тис.).

За словами галузевих аналітиків, замовлення обвалилися майже у всіх категоріях, за винятком окремих типів цистерн і хоперів-мінераловозів. Рентабельність оперування та ставки оренди падають, а підприємствам-виробникам ймовірно знадобиться держпідтримка.

