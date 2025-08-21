Кількість виданих іпотечних кредитів зростає, перевищивши показники минулого року, – НБУ

У червні банки в Україні видали 694 іпотечні кредити на майже 1,3 млрд грн, що на 16% більше за кількістю, ніж у травні, та на 14,7% більше, ніж у червні торік.

Понад половина обсягу припала на первинний ринок – 397 кредитів на суму 736,8 млн грн (+15% до травня), зокрема 109 позик на 196,5 млн грн видано під заставу майнових прав на майбутнє житло, повідомляє пресслужба НБУ із посиланням на опитування банків.

На вторинному ринку було оформлено 297 кредитів на 536,4 млн грн (+15% до травня, проте на 26% менше, ніж у червні торік).

Зазначається, шо середньозважена ефективна ставка становила 8% річних на "первинці" та 9,85% на "вторинці". Якість портфеля стабільна, оскільки частка непрацюючих кредитів тримається біля 15%, вказує НБУ.

Читайте також: "єОселя": Держава компенсуватиме 70% першого внеску на житло для переселенців (оновлено)

Серед регіонів найбільше іпотечних кредитів надано у:

Київській області – 244 договори на 463,0 млн грн (36,4% загального обсягу);

місті Київ – 126 договорів на 257,7 млн грн (20,2%);

Львівській області – 41 на 80,6 млн грн (6,3%);

Івано-Франківській області – 32 на 57,3 млн грн (4,5%);

Вінницькій області – 30 на 47,4 млн грн (3,7%).

В опитуванні взяли участь 39 банків із покриттям понад 95% валового іпотечного портфеля, а про нові видачі повідомили 14 із них.

Раніше повідомлялось, що Свириденко анонсувала збільшення обсягів пільгової іпотеки: цього року видадуть 12 000 кредитів.