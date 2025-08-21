Криза посилюється: Малий та середній бізнес у Росії припинив зростати вперше від початку війни

У липні індекс ділової активності малого та середнього російського бізнесу RSBI, який розраховують "Промсвязьбанк", асоціація малого та середнього бізнесу "Опора Росії" та аналітичний центр НАФІ, опустився до нейтральної позначки 50, що означає припинення зростання вперше з кінця 2022 року.

Стагнація зафіксована у всіх видах діяльності – виробництві, послугах і торгівлі, повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що попри зниження ключової ставки центробанку РФ з 20% до 18%, продажі у секторі МСБ залишаються у зоні вираженого спаду. Найслабші місця у секторі – це кадри та інвестиції. Так інвесткомпонента оновила мінімум із грудня 2020 року, а погіршення ситуації з працівниками стало головним чинником падіння індексу.

Частка компаній, що розширювали бізнес, зменшилась на 4 в.п. – до 13% (мінімум за п’ять років), тоді як частка тих, хто скоротив інвестиції, зросла до 12%. Позитивні очікування щодо інвестицій також впали та знаходяться на мінімумі з кінця 2018 року – лише 18% підприємств чекають на їх зростання.

Кадрова компонента знову нижче 50 пунктів – частка компаній, що наростили штат впала удвічі до 9%, а частка скорочень зросла до 23% – максимум із грудня. Наймати планують лише 19% опитаних.

При цьому зазначається, що найважче охолодження економіки у Росії переживає мікробізнес – його індекс вже другий місяць у спаді. У малих і середніх підприємств показники поки що тримаються трохи вище нейтрального рівня.

Подібну ситуацію також окреслюють і дані Центробанку РФ. Індикатор бізнес-клімату у липні знизився з 2,9 до 1,3 пункту, коли в серпні підріс до 2,1 (зростання від спаду у ЦБ РФ відокремлює нуль). Центробанк РФ також підтверджує, що найгірший стан у малого та мікробізнесу, трохи кращий у середнього, а максимальні показники показав лише великий бізнес.

