"єОселя": В Україні може з’явитися пільгова іпотека під 0% річних для родин з дітьми

Кабінет Міністрів планує розширити державну програму пільгової іпотеки "єОселя", передбачивши нижчі ставки для родин з дітьми.

Про це під час пресбрифінгу розповів голова правління держкомпанії "Укрфінжитло" Євген Мецгер, передає ЕП.

"Демографічна проблема в Україні стає все більшою. Тому ми хочемо зробити іпотеку для молодих сімей з дітьми. Ми хочемо створити для сімей, які вмотивовані народжувати дітей, особливі умови для купівлі квартири", – пояснив голова "Укрфінжитла", яке відповідає за реалізацію програми "єОселя".

За його словами, умови для молодих сімей передбачатимуть менший перший внесок та нижчі ставки, які будуть зменшуватись, залежно від кількості дітей у родині.

Наприклад, базова ставка для молодої сім’ї може становити 9%. Якщо в родині є одна дитина, ставку знизяться до 6%, якщо дві дитини – до 3%, а якщо троє та більше дітей – до 0%.

Мецгер уточнив, що нова програма не поширюватиметься на тих українців, які вже раніше оформили іпотеку. Тобто, з появою дітей, їхні ставки не знизять.

Він припустив, що нові умови для родин із дітьми за програмою "єОселя" мають запрацювати вже в кінці 2025 року або на початку 2026 року, але відповідне рішення ще має ухвалити Кабмін.

Як повідомлялося, у березні Київський апеляційний суд закрив провадження проти Євгена Мецгера, який до призначення керівником "Укрфінжитла" обіймав посаду голови "Укрексімбанку", у справі нападу на знімальну групу журналістів програми "Схеми" восени 2021 року у зв’язку зі спливом термінів притягнення винних до відповідальності.

До призначення головою "Укрексімбанку" у березні 2021 року Євген Мецгер був заступником колишнього голови НБУ Кирила Шевченка в "Укргазбанку". А його дружину Юлію Мецгер у 2019 році президент Володимир Зеленський призначив до наглядової ради "Приватбанку". Після цього виявилося, що вона є кумою подруги та ексколеги президента Олени Кравець.