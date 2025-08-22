Зростання цін у промисловості уповільнилося до мінімуму за понад рік. Що продовжує дорожчати?
Індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних оптових цін на сировину) у липні 2025 року зріс на 4,7%, порівняно з липнем попереднього року.
Це найменше зростання з квітня 2024 року, повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на дані Держстату.
При цьому у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зафіксовано зниження цін на 3% у річному вимірі.
Водночас зростання цін у добувній промисловості та розробленні карʼєрів уповільнилося до 4,4%, а у переробній промисловості – до 11,5%.
Серед підсекторів переробної промисловості найбільше зростання цін зафіксовано у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 18,9%, зокрема у виробництві мʼяса та мʼясних продуктів – на 25,1%, молочних продуктів – на 18,4%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 16,1%.
машинобудуванні ціни зросли на 9,8%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і препаратів – на 14%, у текстильному виробництві, виробництві одягу та шкіри – на 7,2%.
Найбільше зменшення промислових цін зафіксовано у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (на 12%), виробництві цукру (на 6,9%), добуванні металевих руд (на 1,8%).
Зростання цін за категоріями товарів склало:
- товари проміжного споживання – на 6,8%;
- інвестиційні товари – на 8,8%;
- споживчі товари короткострокового використання – на 17,3%;
- споживчі товари тривалого використання – на 7,1%.
Як повідомлялося, у червні Індекс цін виробників промислової продукції зріс на 13,1% порівняно з червнем 2024 року.
У травні 2025 року зростання цін у промисловості становило 28,9% порівняно з травнем 2024 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль