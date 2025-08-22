Експорт українського брухту до Придністров’я – це фактично фінансування збройної агресії проти України, – експерт

Відновлення постачання українського металобрухту на Молдавський металургійний завод, який знаходиться на території проросійського анклаву Придністров’я, – це фактично фінансування тероризму та російської збройної агресії проти України.

Таку думку висловив експерт з питань національної безпеки Валерій Поцелуйко висловив у коментарі виданню Telegraf, коментуючи "прохід" партій брухту у залізничних вагонах через митний пост "Дністер" до так званої ПМР.

Він нагадав, що українські експортери брухту намагались вибудувати ланцюжок постачання сировини на Молдавський метзавод у підконтрольне росіянам Придністровʼя ще влітку минулого року.

"Тоді в Україні заплющили очі на цей факт, вважаючи його прикрим непорозумінням. Але цьогоріч поставки відновилися, і це вже дуже схоже на державну зраду та роботу на ворога. Під час війни постачання такої стратегічної сировини, як металобрухт, до проросійського анклаву – це, по суті, фінансування тероризму та збройної агресії проти України", – наголосив експерт.

За його словами, Молдавський метзавод – один із стовпів економіки анклаву.

"Кожна гривня, долар або євро, що заробляє анклав – це посилення російської присутності у регіоні та додатковий дохід для пропутінських сил", – підкреслив Поцелуйко.

Експерт також звернув увагу, що експорт сировини до ПМР здійснюється на тлі дефіциту металобрухту на внутрішньому ринку України.

"Крім того, це "вимиття" доданої вартості з економіки країни, що воює. Минулого року ніхто не був покараний за допомогу Росії. Це абсолютно неприпустимо, і тому спеціальні служби повинні розібратися, як український брухт знов "пройшов" нашу митницю без сплати жодного мита та "поїхав" до Придністров’я. Потрібно врешті-решт покласти край цій схемі!", – закликав експерт.

Як повідомлялося, у липні 2025 року українські заготівельники відновили постачання металобрухту партіями у залізничних вагонах на Молдавський металургійний завод (м.Рибниця, невизнане Придністров'я).

Раніше, у серпні 2024 року, Державна митна служба Україна вперше з початку широкомасштабної війни в Україні зафіксувала експорт українського брухту до Придністров'я.

Ще у травні 2018 року Рада нацбезпеки та оборони України запровадила низку економічних санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України. У цьому списку опинився Молдавський металургійний завод, який на той час був і одним з найбільших споживачів українського металобрухту. Водночас, у березні 2019 року ММЗ вивели з-під українських санкцій без жодних пояснень.