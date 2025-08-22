Ціни на газ в Європі зростають: трейдери втрачають віру у завершення війни РФ та України, – Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

В п’ятницю зранку, котирування ф’ючерсів на газ на біржі в Амстердамі зросли на 1,1% – до 33,55 євро за МВт·год (близько $425 за тисячу кубометрів).

В результаті тижневий приріст газових цін на біржі може сягнути 8%, повідомляє Bloomberg.

Ціни зростали протягом всього тижня, оскільки оптимізм щодо швидкого завершення війни в Україні згасає, а повернення додаткових обсягів російського палива на європейський ринок виглядає малоймовірним.

В результаті європейським трейдерам доводиться й надалі конкурувати за ресурси напередодні опалювального сезону.

Аналітики Energy Aspects зазначають, що компроміс у російсько-українській війні, прийнятний для всіх сторін, залишається далеким, що підтримує "премію за ризик" на ринку.

Додатко впливають на зростання цін планові ремонти на газовій інфраструктурі у Норвегії, які тимчасово обмежать експорт пального, та зростяння цін на скраплений природний газ.

Раніше повідомлялось, що "Нафтогаз" почав імпорт газу за кошти рекордного кредиту від ЄБРР.