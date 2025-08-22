Сталь і знання: "Метінвест" формує зелену металургію та долучається до відбудови України

У 2011 році компанія "Метінвест" Ріната Ахметова виплавляла майже 14,5 млн тонн сталі та увійшла до десятки світових виробників залізорудного концентрату. Зараз обсяги виробництва зменшились, але компанія залишається лідером у галузі,і надає надійну підтримку Україні у вигляді податків та інвестицій, а також формує конструктивну співпрацю з громадами і забезпечує десятки тисяч робочих місць.

Війна стала для компанії серйозним випробуванням, але вона мобілізувала всі ресурси, щоб зберегти колектив та захистити держави: від прямої допомоги Силам оборони, до організації власного військового виробництва, пише NV.ua.

Зокрема, у 2022−2025 роках компанія спрямувала понад 10 млрд грн на гуманітарну підтримку держави, громадян і допомогу ЗСУ та іншим підрозділам, що боронять Україну. З них близько 5 млрд грн надано на потреби армії в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова.

Водночас "Метінвест" залишається найбільшим платником податків у ГМК України: у 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 19,8 млрд грн. У першому півріччі 2025 року до бюджету сплачено ще 9,3 млрд грн.

Втім, попри фокус на допомозі державі, компанія відновила курс на зелену трансформацію свого виробництва та формування "мосту" між Україною та Європою. Цьогоріч разом із партнерами анонсували будівництво нового сучасного металургійного підприємства в Італії, а на Ukraine Recovery Conference-2025 у Римі "Метінвест" представив два масштабні інвестпроєкти на загальну суму $1,3 млрд. Насамперед йдеться про запуск виробництва DR-окатків – основного компонента для зеленої металургії.

Такі зміни – показник розуміння того, якою буде країна після закінчення активних бойових дій, зауважує NV. З врахуванням цих змін у Групі "Метінвест" поступово формують плани на майбутнє відновлення України. Йдеться про розвиток проєкту "Сталева мрія" та університету "Метінвест Політехніка", який готує нове покоління інженерів.





"Сталева мрія" – це концепція відновлення країни, яка містить набір готових рішень для будівництва житла, соціальної та комерційної інфраструктури. Вони можуть бути швидко адаптовані до потреб конкретної громади та збудовані з використанням доступних матеріалів. "Метінвест Політехніка" стала першим в Україні втіленням ідеї – інтегрувати великий бізнес у структуру технічної освіти. Група Метінвест уже інвестувала у створення матеріальної бази та розвиток університету більш ніж 500 млн грн. За п’ять років понад 1 080 студентів вступили на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру Метінвест Політехніки. Майже 1 000 слухачів пройшли курси підвищення кваліфікації з металургії, гірництва, розвитку soft skills. У компанії розуміють, що освічена молодь — це запорука успіху відновлення країни. Тому компанія продовжить інвестиції в освіту.

