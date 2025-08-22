БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацкомісія підвищить тарифи 18 обленерго з 1 вересня: вони зростуть на 14-23%

Тарифи обленерго з 1 вересня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує підвищити тарифи для низки компаній-операторів систем розподілу електроенергії (так звані "обленерго") з 1 вересня 2025 року.

Відповідні рішення НКРЕКП планує затвердити на засіданні наступного вівторка, 26 серпня, повідомляє галузеве видання ExPro.

Зокрема, на цьому засіданні планують підвищити тарифи для 18 обленерго.

За розрахунками видання, тарифи на послуги з розподілу для споживачів першого класу напруги планується збільшити в середньому на 14%, для другого класу напруги – на 23%.

Найбільше можуть зрости тарифи для клієнтів "Рівнеобленерго", "Кіровоградобленерго" та "Хмельницькобленерго". Найменше – для "Чернігівобленерго", "Черкасиобленерго" та "Львівобленерго".

Тарифи обленерго з 1 вересня

Крім того, з 1 жовтня НКРЕКП планує переглянути тарифи на розподіл для компаній, які працюють у прифронтових регіонах. Зокрема, йдеться про "Запоріжжяобленерго", "Миколаївобленерго", "Сумиобленерго", "Харківобленерго" та ПЕЕМ ЦЕК. На засіданні 26 серпня регулятор планує схвалити відповідні проєкти постанов.

Читайте також: Тарифи на електроенергію та опалення для населення поки не підвищуватимуть, – віцепрем’єр Кулеба

Як повідомлялося, 28 липня на офіційному сайті НКРЕКП було оприлюднено проєкти постанов щодо змін тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, тобто тарифи так званих "обленерго". Зростання тарифів заплановане залежно від кожного окремого ОСР у межах 0,56-24,88% для споживачів та операторів установок зберігання енергії для першого класу напруги та 1,19-47,01% – для другого класу напруги.

Раніше НКРЕКП в 1,6 раза підвищила граничні ціни на ринку електроенергії (так звані "прайс-кепи") у період з 17:00 до 23:00. У всіх інших часових проміжках прайс-кепи залишили на чинному рівні.

тарифи (1356) електроенергія (4355) НКРЕКП (1456) Підвищення тарифів (265)
показати весь коментар
22.08.2025 17:59 Відповісти
Потужно!
показати весь коментар
22.08.2025 18:09 Відповісти
Замість комуналки краще купити зброю і патрони. Пора!
показати весь коментар
22.08.2025 18:10 Відповісти
Ви краще напишіть на скільки зростуть тариХВи для простого споживача (населення) та для бізнесу. Тобіш в сухому залишку. Найуха нам ці подробиці, регулятори та зберігачі.
показати весь коментар
22.08.2025 18:19 Відповісти
***** собі ціни в Києві! в місті з найвищими зп, найнижца ціна електроенергії!
показати весь коментар
22.08.2025 18:23 Відповісти
Скчжіть хтось про це Зєлєнскому! Він нічого не знає, його дурять погані радники! Він - душечка, обіцяв до кінця війни тарифи не піднімати! Він мораторій ввів! 🤢🤢🤢🤢
показати весь коментар
22.08.2025 18:27 Відповісти
А пересічному громадянину що дає ця таблиця?
показати весь коментар
22.08.2025 18:28 Відповісти
Нехай закінчиться війна: зеленій мразоті
показати весь коментар
22.08.2025 18:36 Відповісти
До кінця війни - "мудрому наріду" прийде⚰️☦️
показати весь коментар
22.08.2025 20:21 Відповісти
Зверніть увагу,вони або через квартал,чи через пів року обов'язково підвищують тариф на електрику на розподіл або для промисловості,що в свою чергу лупить по простому споживачу!
показати весь коментар
22.08.2025 18:56 Відповісти

