"Дія.Картка": За тиждень українці оформили понад 800 000 карток для виплат від держави

За тиждень українці оформили 806 тисяч карток

За перший тиждень після запуску проєкту "Дія.Картка" українці оформили 806 тисяч карток для державних виплат.

У середньому українці оформлювали 3 700 таких карток щогодини, повідомили у пресслужбі "Дії".

Там нагадали,  "Дія.Картка" слугуватиме як єдиний рахунок для більшості державних виплат, зокрема за програмами "Ветеранський спорт", "єКнига", "Пакунок школяра", а також для зарахування коштів за військовими облігаціями, допомоги від міжнародних організацій, пенсій та інших соціальних виплат.

Водночас нарахування за програмами "Національний кешбек" і "єВідновлення" і надалі здійснюватимуться на картку "єПідтримка".

Читайте також: У "Дії" з’явилася можливість оформити "пакунок школяра". Як батькам першокласників отримати 5 000 гривень?

"Дія.Картка" також передбчає можливість змішаної оплати – якщо на спеціальному рахунку не вистачить коштів для розрахунку, частина грошей автоматично спишеться із загального.

Як повідомлялося, "Дія.Картку" можна оформити у додатку "Дія" або в застосунку "Приватбанку", monobank ти банку "Кредит Дніпро", надалі перелік банків-учасників проєкту розширюватиметься, обіцяли у Мінцифри.

Автор: 

соцвиплати (148) Україна (29) соціальна картка (4) Мінцифри (850) Дія (662)
