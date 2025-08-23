"Дія.Картка": За тиждень українці оформили понад 800 000 карток для виплат від держави

За перший тиждень після запуску проєкту "Дія.Картка" українці оформили 806 тисяч карток для державних виплат.

У середньому українці оформлювали 3 700 таких карток щогодини, повідомили у пресслужбі "Дії".

Там нагадали, "Дія.Картка" слугуватиме як єдиний рахунок для більшості державних виплат, зокрема за програмами "Ветеранський спорт", "єКнига", "Пакунок школяра", а також для зарахування коштів за військовими облігаціями, допомоги від міжнародних організацій, пенсій та інших соціальних виплат.

Водночас нарахування за програмами "Національний кешбек" і "єВідновлення" і надалі здійснюватимуться на картку "єПідтримка".

"Дія.Картка" також передбчає можливість змішаної оплати – якщо на спеціальному рахунку не вистачить коштів для розрахунку, частина грошей автоматично спишеться із загального.

Як повідомлялося, "Дія.Картку" можна оформити у додатку "Дія" або в застосунку "Приватбанку", monobank ти банку "Кредит Дніпро", надалі перелік банків-учасників проєкту розширюватиметься, обіцяли у Мінцифри.