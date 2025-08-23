"Боргова спіраль": Росіяни все частіше беруть нові позики, щоб розрахуватися з боргами

Ринок мікрокредитів у РФ відновив зростання попри зусилля центробанку, спрямовані на обмеження видачі позик росіянам із високим борговим навантаженням.

За результатами другого кварталу мікрофінансові організації (МФО) у Росії видали кредитів на 533 млрд руб, що на 7% більше, ніж у першому кварталі, а загалом їх портфель станом на 1 липня сягнув 739 млрд рублів, повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що основний попит формують саме домогосподарства, які залучили 493 млрд руб. проти 40 млрд руб. у бізнесу. Попри жорсткіше регулювання ставок, частка найдорожчих позик з повною вартістю кредиту понад 150% зменшилася з 56,9% до 47,6%, а їхні видачі скоротилися на 10% – але саме такі позики штовхають клієнтів у "боргову спіраль".

Згідно аналізу російського ЦБ, росіяни без проблем обслуговують у кращому випадку лише третину мікропозик.

Так аналіз позик, виданих у жовтні 2024 - березні 2025 років, показав, що 59% уже погашено, 24% обслуговуються чи ще не дійшли до строку, 15% – у прострочці, 2% – переуступлені. Формально "погані" лише 15-17% виданих позик, але лише 11% суми завершилися повним погашенням без нових договорів із МФО. У 48% випадків після закриття попередніх позик позичальники брали нові, а в 20% їхній борг зростав. Навіть із урахуванням 24% "живих" кредитів це лише 35% без накопичення нових зобов’язань.

Також відмічається погіршення якості портфеля: частка прострочки 90+ днів за споживчими мікропозиками на кінець червня склала 33,8%. Серед прострочених кожен четвертий "зривається" вже на першому платежі, що вказує на надмірну закредитованість і підвищений ризик-апетит МФО.

Наразі головним джерелом проблем визначають "найдорожчі позики" – прострочка частіше виникала за позиками варістю понад 250%, тоді як кредити з повною ставкою менш ніж 100% здебільшого гасилися без нових запозичень.

При цьому, масштаби мультипозик також значні:

27,8% клієнтів МФО мають два і більше "дорогих" кредити (повною вартістю понад 100% річних), на них припадає 43,2% портфеля;

1,1% позичальників тримають понад 15 таких позик (9,3% портфеля);

0,23% – понад 30 (понад 3% портфеля).

Щоб зупинити "боргову спіраль", російський ЦБ обмежив вартість обслуговування за окремими категоріями позик, підвищив резерви за "дорогими" позиками з повною вартістю понад 250% річних і встановив ліміти на кредитування вже закредитованих клієнтів.

Далі регулятор пропонує законодавчо обмежити кількість одночасно чинних "дорогих" позик: спершу "два в руки", згодом – "один у руки" та триденний період охолодження. В результаті МФО не зможуть видавати громадянам нові дорогі позики, поки не будуть погашені наявні.

