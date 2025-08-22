БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Путіну бракує грошей: Російський уряд готує підвищення податків для малого бізнесу

Російський уряд готує підвищення податків для малого бізнесу

Російська влада планує збільшити податкове навантаження на малий бізнес.

Підвищення податків має допомогти наповнити грошима Соціальний фонд (колишній Пенсійний фонд), а також Фонд обов'язкового медичного страхування, які стикаються з великим дефіцитом коштів, передає The Moscow Times із посиланням на російську газету "Вєдомості".

Зокрема, уряд Росії розглядає можливість скасування пільгових тарифів зі сплати страхових внесків для суб'єктів малого та середнього підприємництва.

Зараз замість стандартної ставки 30% вони платять 15%, якщо виторг не перевищує 2 млрд рублів на рік, а кількість співробітників менша за 250. Пільгова ставка для ІТ-компаній, резидентів особливих економічних зон і територій випереджального розвитку ще нижча і становить 7,6% (незалежно від розміру).

Стільки ж – 7,6% замість 30% – платять малі компанії, які належать до визначених урядом РФ галузей. Зокрема, йдеться про виробництво продуктів харчування, одягу, фармсубстанцій, промислових матеріалів, готових металевих виробів, побутових приладів, транспортних засобів та обладнання, меблів.

Тепер ці пільги влада планують скасувати.

Однією з причин такого рішення став дефіцит бюджету Соціального фонду, що продовжує стрімко зростати. За підсумками першого півріччя 2025 року дефіцит Соцфонді та Фонду обов'язкового медичного страхування становив 236,9 млрд рублів. Водночас закрити його із федерального бюджету складно, адже в умовах війни і падіння нафтогазових доходів його дефіцит теж стрімко зростає.

Читайте також: "Не сходяться кінці з кінцями": Уряд Росії готує нове підвищення податків, – Reuters

Як повідомлялося, минулого року російський диктатор Володимир Путін вже підписав закон про найбільше від початку століття підвищення податків у Росії, який почав діяти з 2025 року.

Втім, він торкнувся переважно відносно заможних росіян, для них підвищили ставки податку на доходи, а також великого бізнесу, для якого збільшили ставку податку на прибуток.

+3
Ну тут ***** не правий. Якщо бракує грошей, то траба 3-4 мільйона кацапі в рострsляти, а остальні будуть працювати за миску баланди.
22.08.2025 09:24 Відповісти
+3
Головне, цього разу їх не годувати, як раніше:

https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=fc249485959e2dfc&sxsrf=AE3TifMQI5sDApRzAaRKxj8LngyAefS_SQ%3A1755843645239&q=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4+1891-1892+%D0%B3%D0%B3.&sa=X&ved=2ahUKEwi84PKl452PAxWK1wIHHcTXG8oQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfAaElvmiyx74b-0674XqXHBymDV8L7ENR7za3f1q1bV405OPM1IBnS9MDo1fkLDJXOFwP6RH3SOKCCQROwVD4NtBBaYP-**********************-H0_gIgRi9ZbgyX1Wf2pNLgKAOaMYVKCd5FPu14NHJ29ytJ4GiK61vS1HbU&csui=3 Голод 1891-1892 гг.:

США отправили тысячи тонн зерна в Россию, что было отмечено благодарностью российской общественности, включая Николая II и Дмитрия Менделеева.

Голод 1921-1923 гг.:

Американская администрация помощи (АРА) спасла от голода десятки миллионов человек, доставляла продовольствие и помогала в налаживании медицины.

Ленд-лиз

1992-1997 г.к. операция "Provide Hope" ("Дай надежду")всего было выполнено 500 рейсов транспортных самолётов ВВС США. При этом, "Provide Hope" была не единственной программой такого рода. В течение 20 лет после распада СССР США помогали гуманитарными грузами России, истратив на это более $ 41 млрд.

Як казав Джо Байден: "мечты о российском величии всегда заканчиваются карточками на хлеб".
22.08.2025 09:27 Відповісти
+3
Гетьманцев знайде спосіб скопіювати і для нашого малого бізнесу
22.08.2025 09:27 Відповісти
Ні про що! - шо нам до того? - та хай хоч голі ходять
22.08.2025 09:22 Відповісти
голі, обісрані, але беззубі!
22.08.2025 09:24 Відповісти
В 2014 р в кримчанина брали інтерв"ю і він сказав - будемо голодні й голі - тільки в кірзаках і фуфайках а до України не повернемся - то шо їм зробиш?
22.08.2025 09:30 Відповісти
беззубі, у прямому сенсі.
22.08.2025 09:33 Відповісти
Я в"їхав - шоб вони стали беззубими їх потрібно кожен день причесувати десятками ракет
22.08.2025 09:36 Відповісти
А ми їх, що, - за "фуайки" хапаємо і тримаємо? Нечорнозем"я велике - хай селяться, де хочуть...
22.08.2025 09:40 Відповісти
ще не вечір, кацапи йдуть вірним курсом сталіна....

.
22.08.2025 09:28 Відповісти
22.08.2025 09:27 Відповісти
Йому й на шиї не затягнеш - пояс до вух сповзе...
22.08.2025 09:37 Відповісти
Трішки "вбік від теми" - але "дотично" - кацапня гордо заявляє про те, що припинила закупівлі картоплі у Грузії . ПРичина? У них хороші врожаї...
А китайці хваляться, що Росія ВЧЕТВЕРО збільшила закупівлі у них, картоплі... Питання: "Хто бреше?"
22.08.2025 09:36 Відповісти
Щі - заправна перша страва рідка страва з шаткованої капусти

картопля? навіщо кацапам картопля?
показати весь коментар
Бо ріпу вони вже вирощувать розучилися, і від неї відвикли... (хоча, чесно кажучи, з неї не менше страв готувать можна - супи, салати, "другі" страви (рагу, та страви зм"ясом). І смачна вона, хоч і має своєрідний присмак. Німці, з різновиду ріпи - брюкви, супи варять. Але - "на любителя")
Між іншим, лише в Росії були "картопляні бунти", викликані НЕБАЖАННЯМ її вирощувать! В Україні картопля з"явилася та стала розповсюджуваться ще в часи Хмельницького - її стали завозить з Західної Європи, через Польщу. А в Росії ще й у кінці 18-го - на початку 19 ст. поміщики батогами змушували кацапів, її садить!
22.08.2025 10:00 Відповісти
Який би не був буйний бик, всерівно на банці буде написано "Тушонка".
показати весь коментар
Збільшення податків не приведе в Московії до збільшення надходжень. В теперішній ситуації приведе лише до масового закритття компаній . А це зменшення надходжень і збільшення безробіття . За вялічіє потрібно платити...
22.08.2025 10:02 Відповісти

