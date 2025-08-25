Світові ціни на нафту зростають на тлі посилення ударів України по російській енергетиці, - Reuters

Ціни на нафту в понеділок зростають через посилення атак України на енергетичні об’єкти РФ, що підживлює побоювання ймовірних перебоїв постачання.

Зокрема, ціни на нафту еталонної марки Brent зростали на 0,19% – до $67,76, а американського сорту WTI – на 0,24%, до $63,73, повідомляє Reuters.

Напередодні російська сторона повідомила про удар безпілотниками, який спричинив різке зниження потужності однієї з найбільших АЕС та масштабну пожежу на паливному терміналі в Усть-Лузі. Поряд з цим, вогонь на Новошахтинському НПЗ, орієнтованому на експорт і розрахованому на переробку 5 млн тонн нафти на рік (близько 100 тис. бар./день), триває уже четверту добу. На думку аналітиків ING, успішні атаки на нафтову інфраструктуру РФ зміщують цінові ризики "вгору".

Політичний фон залишається неоднозначним, оскільки напередодні віцепрезидент США Дж. Ді. Венс заявив про "значні поступки" Росії в переговорах, однак президент Дональд Трамп пригрозив новими санкціями, якщо прогресу до миру не буде за два тижні.

Раніше повідомлялось, що світові ціни на нафту зросли за тиждень: трейдери втрачають надію на припинення війни в Україні, – Reuters.