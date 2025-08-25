США підвищили прогноз виробництва курятини в Україні. Хто виробляє найбільше?. ІНФОГРАФІКА

Виробництво м’яса птиці в Україні у 2025 році зросте на 1,4% – до 1,41 млн тонн, а у в 2026 році – сягне 1,44 млн тонн.

Про це повідомляє Бізнес-Цензор із посиланням на оновлений звіт Міністерства сільського господарства США (USDA).

Поряд з цим, аналітики USDA очікують, що збільшення обсяги виробництва будуть направленні на подальше розширення експорту, який зросте із 463 тис. тонн у 2024 році до 470 тис. тонн у 2025-му та 490 тис. тонн – у 2026 році.

При цьому внутрішнє споживання також зростатиме завдяки зміщенню попиту населення через переорієнтацію на більш доступне по ціні та корисніше м’ясо птиці.

Також зазначається, що географія експорту поступово диверсифікується, українська продукція активніше виходить на ринки Великої Британії, країн Близького Сходу та Африки, зменшуючи залежність від ринку ЄС.

Водночас структура українського ринку виробництва курятини, за даними USDA, залишається сконцентрованою:

МХП виробляє близько 54% усієї курятини;

"Птахокомплекс Дніпровський" – 6%;

"Агро-Овен" – 5%;

Avesterra Group – 4%;

"Пан Курчак" і ФГ "Улар" – по 3%;

інші промислові птахофабрики забезпечують 16%;

на власну курятину, що вирощує населення припадає 9%.

