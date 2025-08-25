Виплати до Дня Незалежності отримали майже 1 мільйон ветеранів, – Мінсоцполітики

Понад 962 тис. українців з-поміж ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають разову грошову виплату до Дня Незалежності України.

Загальна сума виплат перевищить 1,1 млрд грн, перші перекази вже спрямовано на рахунки отримувачів, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

В міністерстві нагадують, що механізм виплат запроваджено 2023 року постановою уряду, розробленою Мінсоцполітики.

Читайте також: У "Дії" з’явилася можливість оформити "пакунок школяра". Як батькам першокласників отримати 5 000 гривень?

Відповідно до чинного порядку, розмір індивідуальної допомоги становить від 450 грн до 3 100 грн залежно від категорії одержувачів.

Раніше повідомлялось, що за тиждень українці оформили понад 800 000 "Дія.Карток " для виплат від держави.