Половина українських ІТ-шників думають про еміграцію, повернутися із-за кордону планують лише 20%, – опитування
48% українських айтівців хотіли б виїхати з України, стільки ж планують залишатися.
Про це свідчать результати опитування галузевого видання DOU, у якому взяли участь понад 22,2 тис. ІТ-фахівців.
Зокрема, активно готуються до переїзду за кордон 14% опитаних (2% – найближчим часом, 12% – після відкриття кордонів), 26% лише розмірковують про це, а 7% уже повернулися з-за кордону.
Такі критерії як стать, вік, бронювання відіграють значну роль в рішенні про еміграцію, свідчать дані опитування:
- Чоловіки частіше налаштовані на від’їзд – 16% активно планують (лише 5% серед жінок). Також 49% жінок не збираються виїжджати (38% чоловіків). При цьому, з-за кордону повернулися 14% жінок і лише 3% чоловіків.
- До 25 років охочих спробувати життя за кордоном більше (53% проти 45% у категорії "30+"). Також зазначається, що 13% молоді хотіли б виїхати тимчасово й повернутися.
- Наявність бронювання/відстрочки зменшує наміри виїзду, а найрідше планують еміграцію ті ІТ-фахівці, які вже відслужили у війську (31%).
Найчастіше еміграцію планують фахівці зі східних та південних регіонів:
- На заході країни (Львів, Тернопіль, Рівне, Чернівці, Луцьк, Хмельницький) частка тих, хто активно планує еміграцію, складає менше 12%.
- У містах сходу та півдня (Дніпро, Одеса, Полтава, Суми, Миколаїв) вона більша: 15-20%.
- Винятком є Харків, де 14% ІТ-фахівців готуються до виїзду за кордон, що порівняно зі Львовом (близько 11%).
- В Ужгороді 20% готуються виїхати, щойно відкриють кордони.
Щодо планів тих українських ІТ-фахівців, які вже перебувають за кордоном, то 42% все ще не визначилися з поверненням, 37% не планують повертатися і лише 20% планують. Рідше планують повертатися чоловіки, спеціалісти 25+ і ті, у кого кращий фінансовий стан.
Чому ІТ-фахівці планують виїжджати?
- Серед головних причин еміграції опитувані вказували безпекові ризики (65-67%), страх мобілізації (55-65%), недовіру до влади й держави (56-69%).
- Серед причин, що впливають на рішення залишатися чи повертатися, – сім’я та близькі (62-68%), бажання долучитися до відбудови (54-65%), складнощі адаптації за кордоном і ностальгія (до 72%).
При цьому зазначається, що фінансове становище загалом слабо впливає на намір виїхати, натомість більше корелює з рішенням про повернення, оскільки тим, хто витрачає більше, ніж заробляє, частіше притаманний намір повернутися.
Раніше повідомлялось, що українці відкрили в Польщі понад 600 ІТ-компаній під час повномасштабної війни.
Хто залишає Батьківщину Україну в такий критичний воєнний час, не вартий поваги, шани, співчуття, навіть якщо це обдаровані ІТ-фахівці або мова
йде про особисту вигоду та статки!
Вони б могли себе знайти на посадах в ЗСУ, де на сьогодні бракує кваліфікованого кадрового ресурсу у галузі ІТ-технологій!