Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
Виробник дизпалива зі Словаччини попередив про зменшення експорту в Україну після ударів по "Дружбі", – ЗМІ

Угорська енергетична група MOL, якій належить нафтопереробний завод Slovnaft у Словаччині, вже попередила українських імпортерів про зменшення постачання словацького дизпалива.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на джерела на ринку.

"Поки точно не відомо, на скільки обсяги скоротяться, тривають перемовини. Але в MOL уже повідомили, що у вересні буде менше", – повідомив один з імпортерів.

У липні Україна імпортувала понад 80 тис. тонн словацького дизельного палива, свідчать дані Консалтингової групи "А-95".

Як повідомлялося, напередодні міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що удари ЗСУ по нафтопроводу "Дружба" суперечать не лише інтересам Словаччини, а й можуть зашкодити Україні.

За його словами, словацький НПЗ Slovnaft, який виробляє різні продукти з російської нафти, наразі є великим постачальником дизельного пального в Україну і забезпечує 10% споживання.

"Ми розуміємо, що Україні важко, але для нас ця інфраструктура дуже важлива, тим більше коли ми бачимо, що Україна сама шкодить своїм інтересам, ризикуючи залишитися без палива", – заявив словацький міністр.

Читайте також: "Напад на енергетичну безпеку": Сійярто побачив загрозу суверенітету Угорщини у відповіді Зеленського про "Дружбу"

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

дружба (58) імпорт (2407) Словаччина (359) Україна (32) дизпаливо (1293) дизель (4)
Така система.
Купити можна і в іншому місці,а от продати,це вже проблема.
Так що нічого лякати,купимо в іншому місці.Не безплатно дають.
25.08.2025 15:33 Відповісти
свято місце пусто не буває.
25.08.2025 15:33 Відповісти
***** не дасть збрехати.
25.08.2025 15:45 Відповісти
Ну то хай тоді зменшать гаманець для прибутків - ЄС не дасть гроші, за недопоставлене пальне...
25.08.2025 16:30 Відповісти
це бізнес, і ЄС тут ні до чого. Власники не хочуть витрачати гроші на будівництво нових виробництв під легку нафту, а хочуть продовжувати переробляти дешеву російську, і підгодовують цими грошима фіцорбанів. Все просто. А на ринок зайде паливо від інших виробників, які не відкатують на вибори для вікторів і робертів.
25.08.2025 16:40 Відповісти
Пальне, яке надходить до України, оплачується виробникам, з каси ЄС...
25.08.2025 16:57 Відповісти
Заговорили так, наче монополісти. Конкуренти словацького НПЗ засмутились
25.08.2025 16:20 Відповісти
Я сподіваюсь що люди жартують , коли кажуть про нафту з іншого місця і тп. бо близько 80 відсотків нафтопродуктів у нас кацапські (якщо не більше), це ще я не беру до уваги гуму і всі китайські вироби з пластмаси. Так , Китай і сам добуває , але в рашці сировина дешевша.
25.08.2025 16:45 Відповісти
15,5 % індійського дизпалива закуповує Україна . А Індія другий по обєму постачальник московської нафти після Китаю. Тому півУкраїни їздить на дизелі москальського походження..
25.08.2025 17:08 Відповісти

