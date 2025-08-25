УКР
Через удари по "Дружбі" Україна може залишитися без палива від Словаччини, - глава МЗС країни Бланар

Бланар

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що удари ЗСУ по нафтопроводу "Дружба" суперечать не лише інтересам Словаччини, а й не приносять користі Україні.

Про це пише TVnoviny, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що словацький НПЗ Slovnaft, який виробляє різні продукти з російської нафти, наразі є великим постачальником дизельного пального в Україну. Об'єкт забезпечує 10% споживання країни. 

Бланар заявив, що обговорив цю тему зі своїми українським колегою Андрієм Сибігою, і він взяв цю інформацію до відома.

"Ми розуміємо, що Україні важко, але для нас ця інфраструктура дуже важлива, тим більше коли ми бачимо, що Україна сама шкодить своїм інтересам, ризикуючи залишитися без палива. Наш національний інтерес - захистити ці постачання, і тому також відкрито спілкується з українською стороною", - сказав словацький міністр.

Читайте також: Постачання нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини відновлено, - Мінекономіки країни

Бланар нагадав, що Євросоюз у заяві після засідання Євроради, яке відбулося в січні поточного року визначив, що цілісність енергетичної інфраструктури для ЄС є неподільною. Єврокомісія зі свого боку у разі недотримання цього готова вжити заходів.

"Своїми сьогоднішніми заявами я в жодному разі не хочу загострювати ситуацію. Перш за все, я закликаю до прагматичного підходу... Нам необхідно захистити свої інтереси",- сказав очільник МЗС Словаччини.

Зазначимо, що Slovnaft - це нафтопереробний завод, який працює переважно на російській нафті. Сировина надходить через нафтопровід "Дружба".

Нагадаємо, ввечері 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем завдав удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.

Перед цим нафтоперекачувальну станцію "Унеча" безпілотники атакували 13 серпня.

18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.

Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу.

Читайте також: Єврокомісія заявила, що уважно слідкує за тимчасовим припиненням постачання нафти по трубопроводу "Дружба"

Славнафтою володіють угорці і росіяне.
25.08.2025 01:06 Відповісти
тобто політичні рішення там переважають прагматичні. Це невиправно.
25.08.2025 01:14 Відповісти
В мене є друг у Будапешті, гарний бизнесмен і менеджер. Ми з ним колись в авто гонках брали участь в Угорщині . І він тоді розказував що коли розпався ссср , то кацапи почали бойню за нафтопроводи , в Угорщині ріки крові були проліти. Тобто в їхнім MOL , який володіе Славнафтою , однозначно є кацапські власники.
кацапи свої РУЧОНКИ і до Австрії протягнули, там під їх контролем було пару підземних газо чи нафто сховищ. Взагалі мутна справа. Такщо треба нищіти усі перекачки через кордон ЕС активно
25.08.2025 02:01 Відповісти
загубили фіцу? - ну буває буває...
25.08.2025 01:25 Відповісти
***** поц, доня поц, фіцо поц, орбан поц, буба поц - де люди?
25.08.2025 01:35 Відповісти
***** - вепс ( угро фін)
орбан угрофін
фіцо угрофін

доня - поц, хотя твердить що німец. Він ще наших українських кельто- галлів не бачив
Зеля - президент України , а життя далі покаже - поц чи не поц.
25.08.2025 02:04 Відповісти
Наші кельто- галли . БАТАЛЬОН СВОБОДА
25.08.2025 02:06 Відповісти
А це наша рідня - галли . І Макрон - президент
25.08.2025 02:07 Відповісти
думаю в вашій родословній покопатися- там і монгольську орду знайдемо...
25.08.2025 02:14 Відповісти
‼️‼️‼️
https://www.facebook.com/nadia.zabirko?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE3ODk1MjczNjg1NTg0XzEyODg3MzI3MjMyNjM1NzA%3D&__cft__%5B0%5D=AZXG5Af_yNWhTYX9aBOcYTzg773NP7renqt-jnc6cm6ZFq8De2bvfB_vCnXo8dRaTSlDUOEQVYIO5IyAZt20MUQlE9-Dh7QaEwPROOLfYeEEZBG7mpsZcou1qzeuqP8bho1rkD3VQQr6AjfAQGvZDnxdOWjk6M3tYbrqIlK0gVuRLm7Eb8miU5ukHuagbmOLLP0&__tn__=R-R Надія Забірко

А чому вони не закликають путіна припинити бомбити Україну?!
25.08.2025 00:51 Відповісти
знаєте чому верблюд вату не їсть? - не хоче.
25.08.2025 00:54 Відповісти
хто в армії служив тей в цирк не ходить...
25.08.2025 00:52 Відповісти
Що за ****** погрожує Украіні?
25.08.2025 00:59 Відповісти
Трубопровід "Дружба" протяжністю 8,9 тисячі км розділяється в білоруському Мозирі на дві гілки: північну (через Білорусь, Латвію, Литву, Польщу та Німеччину) та південну (через Україну, Угорщину, Словаччину та Чехію).

Наразі російську нафту по південній гілці отримують лише Угорщина та Словаччина, тоді як північна гілка транспортує переважно казахстанську нафту, зокрема до ФРН.
25.08.2025 01:03 Відповісти
25.08.2025 01:09 Відповісти
Pосійські компанії можуть передати графіки поставок від однієї компанії до іншої.
Сказати, що тепер до Угорщини нафту поставляє "Татнєфть" і "Газпромнєфть".
А "Лукойл" буде заповнювати танкери їхніх покупців у Новоросійську. Тобто ситуація комерційно вирішується.
25.08.2025 01:43 Відповісти
Відкритої статистики нема.
25.08.2025 01:44 Відповісти
Зеленський либився на камери і погрожував Угорщині розбомбити нафтопровід. Треба було підірвати їх, а не влаштовувати дебільне шапіто. Він на камери погрожував європейській країні. Весь світ побачив який дегенерат керує Україною.
25.08.2025 01:03 Відповісти
Перекривайте вже! Словаки досить сосати )(уй путіна!
25.08.2025 01:39 Відповісти
та faking human і ам - закоцали питаннями....
25.08.2025 01:55 Відповісти
Угорщіні не погрожувати треба, а влупити раз, два, три - 5ту статю Нато заїло....
25.08.2025 02:04 Відповісти
і перший хто це зрозумів? - правильно *****.
25.08.2025 02:09 Відповісти
 
 