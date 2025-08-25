Через удари по "Дружбі" Україна може залишитися без палива від Словаччини, - глава МЗС країни Бланар

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що удари ЗСУ по нафтопроводу "Дружба" суперечать не лише інтересам Словаччини, а й не приносять користі Україні.

Про це пише TVnoviny, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що словацький НПЗ Slovnaft, який виробляє різні продукти з російської нафти, наразі є великим постачальником дизельного пального в Україну. Об'єкт забезпечує 10% споживання країни.

Бланар заявив, що обговорив цю тему зі своїми українським колегою Андрієм Сибігою, і він взяв цю інформацію до відома.

"Ми розуміємо, що Україні важко, але для нас ця інфраструктура дуже важлива, тим більше коли ми бачимо, що Україна сама шкодить своїм інтересам, ризикуючи залишитися без палива. Наш національний інтерес - захистити ці постачання, і тому також відкрито спілкується з українською стороною", - сказав словацький міністр.

Читайте також: Постачання нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини відновлено, - Мінекономіки країни

Бланар нагадав, що Євросоюз у заяві після засідання Євроради, яке відбулося в січні поточного року визначив, що цілісність енергетичної інфраструктури для ЄС є неподільною. Єврокомісія зі свого боку у разі недотримання цього готова вжити заходів.

"Своїми сьогоднішніми заявами я в жодному разі не хочу загострювати ситуацію. Перш за все, я закликаю до прагматичного підходу... Нам необхідно захистити свої інтереси",- сказав очільник МЗС Словаччини.

Зазначимо, що Slovnaft - це нафтопереробний завод, який працює переважно на російській нафті. Сировина надходить через нафтопровід "Дружба".

Нагадаємо, ввечері 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем завдав удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.

Перед цим нафтоперекачувальну станцію "Унеча" безпілотники атакували 13 серпня.

18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.

Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу.

Читайте також: Єврокомісія заявила, що уважно слідкує за тимчасовим припиненням постачання нафти по трубопроводу "Дружба"