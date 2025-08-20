Постачання нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини відновлено, - Мінекономіки країни

У Словаччині повідомили, що постачання нафти до країни через нафтопровід "Дружба" відновлено і відбувається у звичному режимі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві віцепрем’єрки та міністерки економіки країни Деніси Сакової.

"Постачання нафти до Словаччини наразі відбувається у звичайному режимі. Найближчими днями ми отримаємо більш чітку інформацію про те, чи будуть внесені зміни до графіка поставок на цей місяць і чи вплинуть пошкодження інфраструктури за межами території Словаччини на загальний місячний обсяг поставок", - йдеться в заяві.

Міністерка додала, що з огляду на швидке відновлення постачання трубопроводом "Дружба" вплив буде мінімальним.

У заяві нагадується, що через пошкодження трансформаторної станції в Росії 18 серпня було призупинено постачання нафти до Словаччини нафтопроводом "Дружба". Зазначалося, що це було "другим випадком пошкодження інфраструктури за сім днів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зупинка нафтопроводу "Дружба" після ударів українських дронів не загрожує безпеці ЄС, – Єврокомісія

Нагадаємо, 18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.

Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу