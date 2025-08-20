УКР
Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
Постачання нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини відновлено, - Мінекономіки країни

Словаччина знову отримує нафту через трубопровід Дружба

У Словаччині повідомили, що постачання нафти до країни через нафтопровід "Дружба" відновлено і відбувається у звичному режимі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві віцепрем'єрки та міністерки економіки країни Деніси Сакової.

"Постачання нафти до Словаччини наразі відбувається у звичайному режимі. Найближчими днями ми отримаємо більш чітку інформацію про те, чи будуть внесені зміни до графіка поставок на цей місяць і чи вплинуть пошкодження інфраструктури за межами території Словаччини на загальний місячний обсяг поставок", - йдеться в заяві.

Міністерка додала, що з огляду на швидке відновлення постачання трубопроводом "Дружба" вплив буде мінімальним.

У заяві нагадується, що через пошкодження трансформаторної станції в Росії 18 серпня було призупинено постачання нафти до Словаччини нафтопроводом "Дружба". Зазначалося, що це було "другим випадком пошкодження інфраструктури за сім днів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зупинка нафтопроводу "Дружба" після ударів українських дронів не загрожує безпеці ЄС, – Єврокомісія

Нагадаємо, 18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.

Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу

*****! так раділи...але ж чому взагалі транзитуюють, якщо є всі підстави припинити?!
20.08.2025 12:16 Відповісти
Дуже незручне запитання для влади
20.08.2025 12:19 Відповісти
це виклик Мадяру
20.08.2025 12:05 Відповісти
Наху..я )))
20.08.2025 12:13 Відповісти
Дуже незручне запитання для влади
Шкода!
20.08.2025 12:18 Відповісти
жаль
20.08.2025 12:29 Відповісти
Значить треба ше іПанути
20.08.2025 12:29 Відповісти
А киздіжу було , та стало на роки . Та всьо ніколи .. Ой блд хвальки .
20.08.2025 12:31 Відповісти
Таки правду казав Роман Григорович! Отримують, очевидно, керманичі "на карман" за непошкодження труби" російської нафти та газу. Дуже швидко поновилося. Наче як із Законом про обмеження НАБУ та САП. Просто палять "кантору"
20.08.2025 12:37 Відповісти
 
 