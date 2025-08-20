Постачання нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини відновлено, - Мінекономіки країни
У Словаччині повідомили, що постачання нафти до країни через нафтопровід "Дружба" відновлено і відбувається у звичному режимі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві віцепрем’єрки та міністерки економіки країни Деніси Сакової.
"Постачання нафти до Словаччини наразі відбувається у звичайному режимі. Найближчими днями ми отримаємо більш чітку інформацію про те, чи будуть внесені зміни до графіка поставок на цей місяць і чи вплинуть пошкодження інфраструктури за межами території Словаччини на загальний місячний обсяг поставок", - йдеться в заяві.
Міністерка додала, що з огляду на швидке відновлення постачання трубопроводом "Дружба" вплив буде мінімальним.
У заяві нагадується, що через пошкодження трансформаторної станції в Росії 18 серпня було призупинено постачання нафти до Словаччини нафтопроводом "Дружба". Зазначалося, що це було "другим випадком пошкодження інфраструктури за сім днів".
Нагадаємо, 18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.
Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу
