Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию возобновлены, - Минэкономики страны

В Словакии сообщили, что поставки нефти в страну через нефтепровод "Дружба" восстановлены и происходят в обычном режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении вице-премьера и министра экономики страны Денисы Саковой.

"Поставка нефти в Словакию сейчас происходит в обычном режиме. В ближайшие дни мы получим более четкую информацию о том, будут ли внесены изменения в график поставок на этот месяц и повлияют ли повреждения инфраструктуры за пределами территории Словакии на общий месячный объем поставок", - говорится в заявлении.

Министр добавила, что учитывая быстрое восстановление поставок по трубопроводу "Дружба" влияние будет минимальным.

В заявлении напоминается, что из-за повреждения трансформаторной станции в России 18 августа были приостановлены поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба". Отмечалось, что это было "вторым случаем повреждения инфраструктуры за семь дней".

Напомним, 18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.

Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу