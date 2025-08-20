РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9993 посетителя онлайн
Новости Поставки нефти через российскую трубу Чехия
1 479 13

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию возобновлены, - Минэкономики страны

Словакия снова получает нефть через трубопровод Дружба

В Словакии сообщили, что поставки нефти в страну через нефтепровод "Дружба" восстановлены и происходят в обычном режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении вице-премьера и министра экономики страны Денисы Саковой.

"Поставка нефти в Словакию сейчас происходит в обычном режиме. В ближайшие дни мы получим более четкую информацию о том, будут ли внесены изменения в график поставок на этот месяц и повлияют ли повреждения инфраструктуры за пределами территории Словакии на общий месячный объем поставок", - говорится в заявлении.

Министр добавила, что учитывая быстрое восстановление поставок по трубопроводу "Дружба" влияние будет минимальным.

В заявлении напоминается, что из-за повреждения трансформаторной станции в России 18 августа были приостановлены поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба". Отмечалось, что это было "вторым случаем повреждения инфраструктуры за семь дней".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остановка нефтепровода "Дружба" после ударов украинских дронов не угрожает безопасности ЕС, - Еврокомиссия

Напомним, 18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.

Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу

Автор: 

нефть (1970) Словакия (1034)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
це виклик Мадяру
показать весь комментарий
20.08.2025 12:05 Ответить
+10
*****! так раділи...але ж чому взагалі транзитуюють, якщо є всі підстави припинити?!
показать весь комментарий
20.08.2025 12:16 Ответить
+9
Дуже незручне запитання для влади
показать весь комментарий
20.08.2025 12:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це виклик Мадяру
показать весь комментарий
20.08.2025 12:05 Ответить
Наху..я )))
показать весь комментарий
20.08.2025 12:13 Ответить
*****! так раділи...але ж чому взагалі транзитуюють, якщо є всі підстави припинити?!
показать весь комментарий
20.08.2025 12:16 Ответить
Дуже незручне запитання для влади
показать весь комментарий
20.08.2025 12:19 Ответить
Шкода!
показать весь комментарий
20.08.2025 12:18 Ответить
жаль
показать весь комментарий
20.08.2025 12:29 Ответить
Значить треба ше іПанути
показать весь комментарий
20.08.2025 12:29 Ответить
А киздіжу було , та стало на роки . Та всьо ніколи .. Ой блд хвальки .
показать весь комментарий
20.08.2025 12:31 Ответить
Таки правду казав Роман Григорович! Отримують, очевидно, керманичі "на карман" за непошкодження труби" російської нафти та газу. Дуже швидко поновилося. Наче як із Законом про обмеження НАБУ та САП. Просто палять "кантору"
показать весь комментарий
20.08.2025 12:37 Ответить
Та роздовбіть Ви ту кацапську "Дружбу" на друзки!
показать весь комментарий
20.08.2025 13:29 Ответить
Потужно
показать весь комментарий
20.08.2025 13:53 Ответить
Дружба має бути знищена!!!
показать весь комментарий
20.08.2025 13:55 Ответить
 
 