Єврокомісія заявила, що уважно слідкує за тимчасовим припиненням постачання нафти по трубопроводу "Дружба"
Європейська комісія підтвердила, що уважно слідкує за тимчасовим припиненням постачання нафти по трубопроводу "Дружба" до Словаччини та Угорщини й перебуває в тісному контакті з обома країнами для з’ясування обставин та захисту критичної інфраструктури.
Про це пресслужба Єврокомісії повідомила "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.
У Єврокомісії заявили, що отримали лист від словацької та угорської влади, і нададуть відповідь на нього в належний час.
"Безпека постачання є пріоритетом для Комісії, і ми перебуваємо в тісному і постійному контакті з нашими державами-членами з метою її забезпечення. ЄС має інструменти для подолання раптового дефіциту або перебоїв у постачанні сирої нафти або нафтопродуктів", - заявили у ЄК.
Зазначається, що згідно з вимогами Директиви ЄС, яка діє від 2009 року, держави-члени мають утримувати запаси нафти на 90 днів на випадок аварійних ситуацій.
"Словаччина, і Угорщина підтримують такі необхідні рівні аварійних запасів нафти і можуть випустити такі запаси на ринок у разі надзвичайної ситуації. Досі Комісія не отримувала повідомлень про вивільнення запасів від Словаччини чи Угорщини", - заявили у Єврокомісії.
У ЄК наголосили, що уважно стежать за припиненням постачання нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід "Дружба", однак не вбачають у цьому припиненні енергетичної небезпеки для ЄС.
Нагадаємо, ввечері 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем завдав удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.
Перед цим нафтоперекачувальну станцію "Унеча" безпілотники атакували 13 серпня.
18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.
Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу.
- всім зрозуміло ? Не безпека українців у них в пріоритеті , а безпека кацапської нафти !