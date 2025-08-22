УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5200 відвідувачів онлайн
Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
871 15

Єврокомісія заявила, що уважно слідкує за тимчасовим припиненням постачання нафти по трубопроводу "Дружба"

єс,євросоюз

Європейська комісія підтвердила, що уважно слідкує за тимчасовим припиненням постачання нафти по трубопроводу "Дружба" до Словаччини та Угорщини й перебуває в тісному контакті з обома країнами для з’ясування обставин та захисту критичної інфраструктури.

Про це пресслужба Єврокомісії повідомила "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

У Єврокомісії заявили, що отримали лист від словацької та угорської влади, і нададуть відповідь на нього в належний час.

"Безпека постачання є пріоритетом для Комісії, і ми перебуваємо в тісному і постійному контакті з нашими державами-членами з метою її забезпечення. ЄС має інструменти для подолання раптового дефіциту або перебоїв у постачанні сирої нафти або нафтопродуктів", - заявили у ЄК.

Читайте також: Угорщина знову залишилась без російської нафти: Сійярто скаржиться на "спробу втягнути у війну"

Зазначається, що згідно з вимогами Директиви ЄС, яка діє від 2009 року, держави-члени мають утримувати запаси нафти на 90 днів на випадок аварійних ситуацій.

"Словаччина, і Угорщина підтримують такі необхідні рівні аварійних запасів нафти і можуть випустити такі запаси на ринок у разі надзвичайної ситуації. Досі Комісія не отримувала повідомлень про вивільнення запасів від Словаччини чи Угорщини", - заявили у Єврокомісії.

У ЄК наголосили, що уважно стежать за припиненням постачання нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід "Дружба", однак не вбачають у цьому припиненні енергетичної небезпеки для ЄС.

Нагадаємо, ввечері 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем завдав удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.

Перед цим нафтоперекачувальну станцію "Унеча" безпілотники атакували 13 серпня.

18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.

Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу.

Читайте також: Орбан поскаржився Трампу на удари України по "Дружбі". Президент США відповів, що "дуже злиться"

Автор: 

Угорщина (2425) Єврокомісія (2253) Словаччина (1173) нафтопровід (376)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Крвмть, постачання нафти не ДО Угорщини і Словаччини, а іЗ росії!
показати весь коментар
22.08.2025 23:30 Відповісти
+2
Ми що, заважаємо цим паталахам купувати нафту деінде?
показати весь коментар
22.08.2025 23:31 Відповісти
+2
Суки продажні. Як рашисти розбомбили термінал з азербайджанською нафтою так ніхто даже не заїкнувся. За стільки часу могли б і альтернативних постачальників нафти найти. Ах, да, з Азербайджана чи інших постачальників в карман же не платять відкати. Потрібно той нафтопровід недружба фламінгами з землею зрівняти щоб всі гниди даже про нього і думать забули.
показати весь коментар
22.08.2025 23:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Крвмть, постачання нафти не ДО Угорщини і Словаччини, а іЗ росії!
показати весь коментар
22.08.2025 23:30 Відповісти
Ми що, заважаємо цим паталахам купувати нафту деінде?
показати весь коментар
22.08.2025 23:31 Відповісти
Тобто угрів і словаків відіслали до "належного часу". Правильна позиція Єврокомісії.
показати весь коментар
22.08.2025 23:31 Відповісти
Єврокомісія мабуть зацікавлена ​​у підвищенні ціни на нафту
показати весь коментар
22.08.2025 23:37 Відповісти
ЄК усвідомлює важливість для України зменшення нафтових доходів кацапстану. Чіткий пріоритет, без коливань між другорядними інтересами і головними.
показати весь коментар
22.08.2025 23:49 Відповісти
Слово "тимчасове" у заголовку зайве.
показати весь коментар
22.08.2025 23:31 Відповісти
Безпека постачання є пріоритетом для Комісії, Джерело: https://censor.net/ua/n3570098
- всім зрозуміло ? Не безпека українців у них в пріоритеті , а безпека кацапської нафти !
показати весь коментар
22.08.2025 23:34 Відповісти
Суки продажні. Як рашисти розбомбили термінал з азербайджанською нафтою так ніхто даже не заїкнувся. За стільки часу могли б і альтернативних постачальників нафти найти. Ах, да, з Азербайджана чи інших постачальників в карман же не платять відкати. Потрібно той нафтопровід недружба фламінгами з землею зрівняти щоб всі гниди даже про нього і думать забули.
показати весь коментар
22.08.2025 23:37 Відповісти
Ах розовий фламінго може ти ще й в діда Мороза віриш?
показати весь коментар
23.08.2025 00:16 Відповісти
От яку вони можуть дати Україні гарантію безпеки якщо вони так залежать від московської нафти і газу? Да вони скоріше віддадуть Україну людожеру щоб доїдав все що залишилось аби не міняти постачальників нафти. Поки ми не знищимо всю рашистську нафтогазову галузь, ніхто нам допомагати перемогти Сосію не буде
показати весь коментар
22.08.2025 23:40 Відповісти
так а що там розслідувати, війна це форс-мажор, все розслідування закінчилось
показати весь коментар
23.08.2025 00:00 Відповісти
Кіно цікаве? Можем павтаріть!
показати весь коментар
23.08.2025 00:08 Відповісти
Як на мене, то заява хороша. Ніякої небезпеки для ЄС не вбачається, ніяких засуджень, відповідно, не може бути.
показати весь коментар
23.08.2025 00:16 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, то Чехії, Словаччині та Угорщині після повномасштабного нападу ***** на Україну ЄС давало півроку для диверсифікації кацапського нафтопотоку. Чехія обличчям Павела, хоч і у 2025-му, але з цим завданням впоралася. А дві жаби-орбан та фіцо навіть й близько не подумали ворушитися. Тримають *********** прутень за щокою. І Єврокомісія ще має за цими довбойобами слідкувати. А раптом в них щось буде не так.
показати весь коментар
23.08.2025 00:33 Відповісти
Не можу ніяк зрозуміти, скільки Україна буде слухати отойо Сіярто чи Орбана. То вони щось блокують в евросоюзі проти нас, то ось воно знову щось гавкає. Гавкнуло - в'ї... али трубу, сосіть морковку. Гавкнуло з погрозою, Трамп вже розповів про по 5 статтю уставу нАтО за їх дохнуть ніхто не приїде. Чи він буде нам своєю картонною армією на 30 тисяч необстріляних рил погрожувати і постійно срати, срати, срати. Чи до нього (не до цивільних мад'ярів, а до нього) не можуть залетіти 100 беспілотів "хто його знаеє звідки і чиї". Довго ще будемо слухати тоє дерьмо зауральскоє?
показати весь коментар
23.08.2025 01:26 Відповісти
 
 