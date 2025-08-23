РУС
Еврокомиссия заявила, что внимательно следит за временной остановкой поставок нефти по трубопроводу "Дружба"

ЕС, Евросоюз

Европейская комиссия подтвердила, что внимательно следит за временной остановкой поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию и находится в тесном контакте с обеими странами для выяснения обстоятельств и защиты критической инфраструктуры.

Об этом пресс-служба Еврокомиссии сообщила "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

В Еврокомиссии заявили, что получили письмо от словацких и венгерских властей, и предоставят ответ на него в надлежащее время.

"Безопасность поставок является приоритетом для Комиссии, и мы находимся в тесном и постоянном контакте с нашими государствами-членами с целью ее обеспечения. ЕС имеет инструменты для преодоления внезапного дефицита или перебоев в поставках сырой нефти или нефтепродуктов", - заявили в ЕК.

Читайте также: Венгрия снова осталась без российской нефти: Сийярто жалуется на "попытку втянуть в войну"

Отмечается, что согласно требованиям Директивы ЕС, которая действует с 2009 года, государства-члены должны содержать запасы нефти на 90 дней на случай аварийных ситуаций.

"Словакия, и Венгрия поддерживают такие необходимые уровни аварийных запасов нефти и могут выпустить такие запасы на рынок в случае чрезвычайной ситуации. До сих пор Комиссия не получала сообщений о высвобождении запасов от Словакии или Венгрии", - заявили в Еврокомиссии.

В ЕК отметили, что внимательно следят за остановкой поставок нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба", однако не видят в этой остановке энергетической опасности для ЕС.

Напомним, вечером 21 августа 14 полк Сил беспилотных систем нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.

Перед этим нефтеперекачивающую станцию "Унеча" беспилотники атаковали 13 августа.

18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.

Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу.

Читайте также: Орбан пожаловался Трампу на удары Украины по "Дружбе". Президент США ответил, что "очень злится"

Венгрия (2077) Еврокомиссия (1518) Словакия (1036) нефтепровод (114)
Крвмть, постачання нафти не ДО Угорщини і Словаччини, а іЗ росії!
22.08.2025 23:30 Ответить
+6
Суки продажні. Як рашисти розбомбили термінал з азербайджанською нафтою так ніхто даже не заїкнувся. За стільки часу могли б і альтернативних постачальників нафти найти. Ах, да, з Азербайджана чи інших постачальників в карман же не платять відкати. Потрібно той нафтопровід недружба фламінгами з землею зрівняти щоб всі гниди даже про нього і думать забули.
22.08.2025 23:37 Ответить
+6
так а що там розслідувати, війна це форс-мажор, все розслідування закінчилось
23.08.2025 00:00 Ответить
Безпека постачання є пріоритетом для Комісії
