Еврокомиссия заявила, что внимательно следит за временной остановкой поставок нефти по трубопроводу "Дружба"

Европейская комиссия подтвердила, что внимательно следит за временной остановкой поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию и находится в тесном контакте с обеими странами для выяснения обстоятельств и защиты критической инфраструктуры.

Об этом пресс-служба Еврокомиссии сообщила "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

В Еврокомиссии заявили, что получили письмо от словацких и венгерских властей, и предоставят ответ на него в надлежащее время.

"Безопасность поставок является приоритетом для Комиссии, и мы находимся в тесном и постоянном контакте с нашими государствами-членами с целью ее обеспечения. ЕС имеет инструменты для преодоления внезапного дефицита или перебоев в поставках сырой нефти или нефтепродуктов", - заявили в ЕК.

Отмечается, что согласно требованиям Директивы ЕС, которая действует с 2009 года, государства-члены должны содержать запасы нефти на 90 дней на случай аварийных ситуаций.

"Словакия, и Венгрия поддерживают такие необходимые уровни аварийных запасов нефти и могут выпустить такие запасы на рынок в случае чрезвычайной ситуации. До сих пор Комиссия не получала сообщений о высвобождении запасов от Словакии или Венгрии", - заявили в Еврокомиссии.

В ЕК отметили, что внимательно следят за остановкой поставок нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба", однако не видят в этой остановке энергетической опасности для ЕС.

Напомним, вечером 21 августа 14 полк Сил беспилотных систем нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.

Перед этим нефтеперекачивающую станцию "Унеча" беспилотники атаковали 13 августа.

18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.

Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу.

