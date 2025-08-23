Еврокомиссия заявила, что внимательно следит за временной остановкой поставок нефти по трубопроводу "Дружба"
Европейская комиссия подтвердила, что внимательно следит за временной остановкой поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию и находится в тесном контакте с обеими странами для выяснения обстоятельств и защиты критической инфраструктуры.
Об этом пресс-служба Еврокомиссии сообщила "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.
В Еврокомиссии заявили, что получили письмо от словацких и венгерских властей, и предоставят ответ на него в надлежащее время.
"Безопасность поставок является приоритетом для Комиссии, и мы находимся в тесном и постоянном контакте с нашими государствами-членами с целью ее обеспечения. ЕС имеет инструменты для преодоления внезапного дефицита или перебоев в поставках сырой нефти или нефтепродуктов", - заявили в ЕК.
Отмечается, что согласно требованиям Директивы ЕС, которая действует с 2009 года, государства-члены должны содержать запасы нефти на 90 дней на случай аварийных ситуаций.
"Словакия, и Венгрия поддерживают такие необходимые уровни аварийных запасов нефти и могут выпустить такие запасы на рынок в случае чрезвычайной ситуации. До сих пор Комиссия не получала сообщений о высвобождении запасов от Словакии или Венгрии", - заявили в Еврокомиссии.
В ЕК отметили, что внимательно следят за остановкой поставок нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба", однако не видят в этой остановке энергетической опасности для ЕС.
Напомним, вечером 21 августа 14 полк Сил беспилотных систем нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.
Перед этим нефтеперекачивающую станцию "Унеча" беспилотники атаковали 13 августа.
18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.
Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу.
- всім зрозуміло ? Не безпека українців у них в пріоритеті , а безпека кацапської нафти !
я рік шукаю когось шоб створювати укромоссад
усі сцюцься сбу
хто не сситься той попаяний так шо там нема з ким розмовляти, все розпатакає по пьяні...
отакої...
Що українці гинуть,їм похер,головне,що рашистська нафта не продається...