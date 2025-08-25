РУС
Из-за ударов по "Дружбе" Украина может остаться без топлива из Словакии, - глава МИД страны Бланар

Бланар

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" противоречат не только интересам Словакии, но и не приносят пользы Украине.

Об этом пишет TVnoviny, информирует Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что словацкий НПЗ Slovnaft, который производит различные продукты из российской нефти, сейчас является крупным поставщиком дизельного топлива в Украину. Объект обеспечивает 10% потребления страны.

Бланар заявил, что обсудил эту тему со своими украинским коллегой Андреем Сибигой, и он принял эту информацию к сведению.

"Мы понимаем, что Украине трудно, но для нас эта инфраструктура очень важна, тем более когда мы видим, что Украина сама вредит своим интересам, рискуя остаться без топлива. Наш национальный интерес - защитить эти поставки, и поэтому также открыто общается с украинской стороной", - сказал словацкий министр.

Читайте также: Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию восстановлены, - Минэкономики страны

Бланар напомнил, что Евросоюз в заявлении после заседания Евросовета, которое состоялось в январе текущего года определил, что целостность энергетической инфраструктуры для ЕС является неделимой. Еврокомиссия со своей стороны в случае несоблюдения этого готова принять меры.

"Своими сегодняшними заявлениями я ни в коем случае не хочу обострять ситуацию. Прежде всего, я призываю к прагматическому подходу... Нам необходимо защитить свои интересы",- сказал глава МИД Словакии.

Отметим, что Slovnaft - это нефтеперерабатывающий завод, который работает преимущественно на российской нефти. Сырье поступает через нефтепровод "Дружба".

Напомним, вечером 21 августа 14 полк Сил беспилотных систем нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.

Перед этим нефтеперекачивающую станцию "Унеча" беспилотники атаковали 13 августа.

18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.

Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу.

Читайте также: Еврокомиссия заявила, что внимательно следит за временным прекращением поставок нефти по трубопроводу "Дружба"

Автор: 

Словакия (1036) нефтепровод (115) топливо (632)
Топ комментарии
+31
А на нафту з інших постачальників наприклад з Азербайджану принципово не хочуть переходити? Рашисти даже розбомбили азербайджанський термінал з нафтою і підмішали в азербайджанську нафту хімікати. І всі гниди чомусь про це мовчать. Такщо Україна надіюсь сама буде лупити санкціями по Сосії. Доречі потрібно було дрони і ракети назвати "санкції"
25.08.2025 00:42 Ответить
+20
На@уй.
25.08.2025 00:36 Ответить
+19
чим раніше Slovnaft почне переобладнання виробництва на переробку більш легкої нафти, тим меньші будуть фінансові втрати для компанії. Все одно давно всім зрозуміло, що перспектив переробляти російську нафту у країнах ЄС нема, від слова зовсім.
25.08.2025 00:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На@уй.
25.08.2025 00:36 Ответить
Напугали ёжика голою сракою
25.08.2025 00:41 Ответить
дарма ви так.
вони ж нам бензин не продають, а дарують

.
25.08.2025 02:41 Ответить
А от це фуй. Де ти взяв цю інфу? Є лінк на безоплатне постачання палива зі Словаччини?
25.08.2025 03:38 Ответить
Та не вже!?
25.08.2025 06:27 Ответить
А валюту, від купівлі нафти Словаччиною, Росія використовує для купівлі комплектуючих для своєї зброї. І цією зброєю продовжує війну...
25.08.2025 07:30 Ответить
А на нафту з інших постачальників наприклад з Азербайджану принципово не хочуть переходити? Рашисти даже розбомбили азербайджанський термінал з нафтою і підмішали в азербайджанську нафту хімікати. І всі гниди чомусь про це мовчать. Такщо Україна надіюсь сама буде лупити санкціями по Сосії. Доречі потрібно було дрони і ракети назвати "санкції"
25.08.2025 00:42 Ответить
А відкати ?
показать весь комментарий
Оце саме головне... Азербайджанці "відкати", для Фіцо, не пропонують...
показать весь комментарий
щє один клован, а не забагато їх?
показать весь комментарий
Важко не погодитись, що клоуни- професіонали захопили владу в світі. Щонайменше у таких великих країнах як Штати та Україна, що вже казати про Словаччину або Угорщину із шоуменами-дилетантами вначолі.
показать весь комментарий
чим раніше Slovnaft почне переобладнання виробництва на переробку більш легкої нафти, тим меньші будуть фінансові втрати для компанії. Все одно давно всім зрозуміло, що перспектив переробляти російську нафту у країнах ЄС нема, від слова зовсім.
25.08.2025 00:46 Ответить
Славнафтою володіють угорці і росіяне.
25.08.2025 01:06 Ответить
тобто політичні рішення там переважають прагматичні. Це невиправно.
показать весь комментарий
В мене є друг у Будапешті, гарний бизнесмен і менеджер. Ми з ним колись в авто гонках брали участь в Угорщині . І він тоді розказував що коли розпався ссср , то кацапи почали бойню за нафтопроводи , в Угорщині ріки крові були проліти. Тобто в їхнім MOL , який володіе Славнафтою , однозначно є кацапські власники.
кацапи свої РУЧОНКИ і до Австрії протягнули, там під їх контролем було пару підземних газо чи нафто сховищ. Взагалі мутна справа. Такщо треба нищіти усі перекачки через кордон ЕС активно
25.08.2025 02:01 Ответить
загубили фіцу? - ну буває буває...
показать весь комментарий
Фіцо йде в пічу.
показать весь комментарий
***** поц, доня поц, фіцо поц, орбан поц, буба поц - де люди?
показать весь комментарий
***** - вепс ( угро фін)
орбан угрофін
фіцо угрофін

доня - поц, хотя твердить що німец. Він ще наших українських кельто- галлів не бачив
Зеля - президент України , а життя далі покаже - поц чи не поц.
25.08.2025 02:04 Ответить
Наші кельто- галли . БАТАЛЬОН СВОБОДА
25.08.2025 02:06 Ответить
А це наша рідня - галли . І Макрон - президент
показать весь комментарий
Це "дізель-шоу" спільно з "кварталом". І Зеленський - наш президент (посередині) зі Стефанчуком (переодягнутий поруч).
показать весь комментарий
думаю в вашій родословній покопатися- там і монгольську орду знайдемо...
показать весь комментарий
Так, естонці в роду були , тому очі голубі
А в вашій родословній мабуть не тількі скіфи , а і хазари Тяжко душе в Америці без рідної України ? Гени є гени
показать весь комментарий
та і в мене бабуся согрешила - кров нечиста зовсім ні, так суміш якась.
але мене Україна народила, виховала і образувала - не кельти і ні естонці,
ви дура?
25.08.2025 02:40 Ответить
Мабуть Ви кацап - бо хаміте. І знаєте тількі історію совкових росіян
СУПЕРЕТНОС ГАЛЛІВ (КЕЛЬТІВ) народився на території Правобережної України у 12 ст. до н. е. За свідченням видатного англійського історика й етнографа Д. С. Прічарда, кельти-галли мали скіфське походження і були вихідцями з нинішньої Галичини (Prichard J. S. Eastern origin of the Celtic nation. - London, 1857), що переконливо підтверджено ********* археологічними знахідками (першу знахідку чисто кельтського походження (майстерню кельтського гончара з великою кількістю інвентаря) було знайдено ще в 1962 році в районі села Бовшів, що знаходиться в 32 км північніше Івано-Франківська, в 11 км від древнього Галича).

Достеменно з'ясовано, що вони населяли територію від Прип'яті до Чорного моря, від Малої Азії до Іспанії (Геннадий Казакевич. Кельты в Украине. - http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/268/24100). До початку 1 тисячоліття до н. е. галли оволоділи майже всією Європою. Їх характерною особливістю були високий зріст, біла шкіра, розвинені м'язи, русяве волосся, довгі козацькі вуса, розвинена музично-пісенна культура, уважне ставлення до свого зовнішнього вигляду, культ краси (Пауэлл Теренс. Кельты. Воины и маги / Пер. с англ. - М.: ЗАО «Центрполиграф», 2004. - С. 69-71).

Улюбленою зброєю галлів була сокира, якою вони досконало володіли. Сокира широко використовувалася і як холодна бойова зброя, і як томагавк, і як ритуальна зброя, і як господарський інструмент. Сокиру ще називають «кельтом» - від українського «колоти», «розколювати», звідси - «колун».
показать весь комментарий
От і відповідь...
показать весь комментарий
Ну чому ж? З чогось же треба буде визискувати репарації, а у кацапні крім нафти і газу нічого немає. Після війни вони і далі будуть торгувати нафтою та газом, але частина яка йшла олігархам трошки зменшиться і піде на репарції. Рядові кацапи можуть навіть не помітити. А це погано. Треба щоб не просто помітили, а відчули застій та ізоляцію.
показать весь комментарий
про репарації можно забути, бо коли діло до них дійде, то на болототундрах все почне фрагментуватись з такою швидкістю, що по результатам трансформацій ті репарації не буде зрозуміло з кого зтягувати.
показать весь комментарий
Винні всі субєкти федерації. Після розпаду платити будуть пропорціно населенню, ресурсам та участі в злочинах. Якась формула нарахування буде застосована. Це ж не тільки ми понесли втрати. Наші союзники теж несуть втрати і хочуть повернути своє сповна.
показать весь комментарий
На випадок розпаду раши треба приготуватись світу і вже зараз почати арештовувати все майно за кордоном раши Чому зараз - щоб надавати по рукам усім друзям хутина , які будуть тягнути процес під маскою демократіі
показать весь комментарий
Не вводь себе в оману... Саме на "рядових" кацапах все і "окошиться"... "Олігархи" "своє" собі залишать... А "лапу смоктать" будуть "рядові"... А "олігархи" будуть гундіть, що в цьому "Запад виноват" - як гунділи нацисти, століття тому, в Німеччині, проти Великобританії та Франції... Чим закінчилося?
показать весь комментарий
‼️‼️‼️
https://www.facebook.com/nadia.zabirko?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE3ODk1MjczNjg1NTg0XzEyODg3MzI3MjMyNjM1NzA%3D&__cft__%5B0%5D=AZXG5Af_yNWhTYX9aBOcYTzg773NP7renqt-jnc6cm6ZFq8De2bvfB_vCnXo8dRaTSlDUOEQVYIO5IyAZt20MUQlE9-Dh7QaEwPROOLfYeEEZBG7mpsZcou1qzeuqP8bho1rkD3VQQr6AjfAQGvZDnxdOWjk6M3tYbrqIlK0gVuRLm7Eb8miU5ukHuagbmOLLP0&__tn__=R-R Надія Забірко

А чому вони не закликають путіна припинити бомбити Україну?!
показать весь комментарий
знаєте чому верблюд вату не їсть? - не хоче.
показать весь комментарий
хто в армії служив тей в цирк не ходить...
показать весь комментарий
Що за ****** погрожує Украіні?
показать весь комментарий
Трубопровід "Дружба" протяжністю 8,9 тисячі км розділяється в білоруському Мозирі на дві гілки: північну (через Білорусь, Латвію, Литву, Польщу та Німеччину) та південну (через Україну, Угорщину, Словаччину та Чехію).

Наразі російську нафту по південній гілці отримують лише Угорщина та Словаччина, тоді як північна гілка транспортує переважно казахстанську нафту, зокрема до ФРН.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Pосійські компанії можуть передати графіки поставок від однієї компанії до іншої.
Сказати, що тепер до Угорщини нафту поставляє "Татнєфть" і "Газпромнєфть".
А "Лукойл" буде заповнювати танкери їхніх покупців у Новоросійську. Тобто ситуація комерційно вирішується.
25.08.2025 01:43 Ответить
Відкритої статистики нема.
показать весь комментарий
Раніше з цього нафтопроводу ще дещо отримували і Чехія та Австрія, які адекватно поставилися до розв'язанною Х-уйловщиною найбільшої на планеті війни після II WW, найбільшої, бо за витраченими ресурсами і матеріальними, а може й людськими, втратами вона вже перевершила ірано-іракську війну 1980-1988 рр., але Угорщина (і давно) та Словаччина неадекватні. Ми не зобов'язані дбати про їх взаємовигідний гешефт з Х-уйловщиною.
Цей нафтопровід треба було почати розносити ще майже 2 роки тому, коли після виборів у вересні 2023 року до влади у Словачинні прийшли антиукраїнські сили "смердів", які сформували КМ на чолі з Фіцо, і у Х-уйла б ще 2 роки тому виникли б проблеми, де розміщувати надлишково добуту нафту, для якої немає резервуарів для зберігання, і Мордор змкшений був би скорочувати її видобутиок
показать весь комментарий
Маю на увазі ця четвірка отримувала нафту через нашу територію (Австрія і Чехія переорієнтували імпорт, чи принаймні маршрути отримання нафти, а Угорщина і Словаччина лише зараз змушені цим займатися, бо їм так чудово було отримувати через нашу територію дешеву мордорську нафту і захищати інтереси Х-уйла у Європі).
показать весь комментарий
Перекривайте вже! Словаки досить сосати )(уй путіна!
показать весь комментарий
Угорщіні не погрожувати треба, а влупити раз, два, три - 5ту статю Нато заїло....
показать весь комментарий
і перший хто це зрозумів? - правильно *****.
показать весь комментарий
нікого не просив і не чекав мене народжувати, але батько таки мамулю любили - сеструня, а за вісім років я
якась така любов між ними таки була, як мінімунум 8 років,,,,
показать весь комментарий
та human я - заїбали питаннями, роботи...
показать весь комментарий
Шантаж? Некрасиво, словацький півник. Коротше,нах пішов.
показать весь комментарий
Учіться у Ердогаші, вилупки. Той і нашим і вашим, зате ніхто не бомбить турецький потік...
показать весь комментарий
Щось не зрозумів. А чому це постачання нафти з Унечі до Словакії відновилось? Махмуд, піджигай!
показать весь комментарий
