Из-за ударов по "Дружбе" Украина может остаться без топлива из Словакии, - глава МИД страны Бланар

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" противоречат не только интересам Словакии, но и не приносят пользы Украине.

Об этом пишет TVnoviny, информирует Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что словацкий НПЗ Slovnaft, который производит различные продукты из российской нефти, сейчас является крупным поставщиком дизельного топлива в Украину. Объект обеспечивает 10% потребления страны.

Бланар заявил, что обсудил эту тему со своими украинским коллегой Андреем Сибигой, и он принял эту информацию к сведению.

"Мы понимаем, что Украине трудно, но для нас эта инфраструктура очень важна, тем более когда мы видим, что Украина сама вредит своим интересам, рискуя остаться без топлива. Наш национальный интерес - защитить эти поставки, и поэтому также открыто общается с украинской стороной", - сказал словацкий министр.

Читайте также: Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию восстановлены, - Минэкономики страны

Бланар напомнил, что Евросоюз в заявлении после заседания Евросовета, которое состоялось в январе текущего года определил, что целостность энергетической инфраструктуры для ЕС является неделимой. Еврокомиссия со своей стороны в случае несоблюдения этого готова принять меры.

"Своими сегодняшними заявлениями я ни в коем случае не хочу обострять ситуацию. Прежде всего, я призываю к прагматическому подходу... Нам необходимо защитить свои интересы",- сказал глава МИД Словакии.

Отметим, что Slovnaft - это нефтеперерабатывающий завод, который работает преимущественно на российской нефти. Сырье поступает через нефтепровод "Дружба".

Напомним, вечером 21 августа 14 полк Сил беспилотных систем нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.

Перед этим нефтеперекачивающую станцию "Унеча" беспилотники атаковали 13 августа.

18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.

Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу.

Читайте также: Еврокомиссия заявила, что внимательно следит за временным прекращением поставок нефти по трубопроводу "Дружба"