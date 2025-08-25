Из-за ударов по "Дружбе" Украина может остаться без топлива из Словакии, - глава МИД страны Бланар
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" противоречат не только интересам Словакии, но и не приносят пользы Украине.
Об этом пишет TVnoviny, информирует Цензор.НЕТ.
Министр отметил, что словацкий НПЗ Slovnaft, который производит различные продукты из российской нефти, сейчас является крупным поставщиком дизельного топлива в Украину. Объект обеспечивает 10% потребления страны.
Бланар заявил, что обсудил эту тему со своими украинским коллегой Андреем Сибигой, и он принял эту информацию к сведению.
"Мы понимаем, что Украине трудно, но для нас эта инфраструктура очень важна, тем более когда мы видим, что Украина сама вредит своим интересам, рискуя остаться без топлива. Наш национальный интерес - защитить эти поставки, и поэтому также открыто общается с украинской стороной", - сказал словацкий министр.
Бланар напомнил, что Евросоюз в заявлении после заседания Евросовета, которое состоялось в январе текущего года определил, что целостность энергетической инфраструктуры для ЕС является неделимой. Еврокомиссия со своей стороны в случае несоблюдения этого готова принять меры.
"Своими сегодняшними заявлениями я ни в коем случае не хочу обострять ситуацию. Прежде всего, я призываю к прагматическому подходу... Нам необходимо защитить свои интересы",- сказал глава МИД Словакии.
Отметим, что Slovnaft - это нефтеперерабатывающий завод, который работает преимущественно на российской нефти. Сырье поступает через нефтепровод "Дружба".
Напомним, вечером 21 августа 14 полк Сил беспилотных систем нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.
Перед этим нефтеперекачивающую станцию "Унеча" беспилотники атаковали 13 августа.
18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.
Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу.
вони ж нам бензин не продають, а дарують
.
кацапи свої РУЧОНКИ і до Австрії протягнули, там під їх контролем було пару підземних газо чи нафто сховищ. Взагалі мутна справа. Такщо треба нищіти усі перекачки через кордон ЕС активно
орбан угрофін
фіцо угрофін
доня - поц, хотя твердить що німец. Він ще наших українських кельто- галлів не бачив
Зеля - президент України , а життя далі покаже - поц чи не поц.
А в вашій родословній мабуть не тількі скіфи , а і хазари Тяжко душе в Америці без рідної України ? Гени є гени
але мене Україна народила, виховала і образувала - не кельти і ні естонці,
ви дура?
СУПЕРЕТНОС ГАЛЛІВ (КЕЛЬТІВ) народився на території Правобережної України у 12 ст. до н. е. За свідченням видатного англійського історика й етнографа Д. С. Прічарда, кельти-галли мали скіфське походження і були вихідцями з нинішньої Галичини (Prichard J. S. Eastern origin of the Celtic nation. - London, 1857), що переконливо підтверджено ********* археологічними знахідками (першу знахідку чисто кельтського походження (майстерню кельтського гончара з великою кількістю інвентаря) було знайдено ще в 1962 році в районі села Бовшів, що знаходиться в 32 км північніше Івано-Франківська, в 11 км від древнього Галича).
Достеменно з'ясовано, що вони населяли територію від Прип'яті до Чорного моря, від Малої Азії до Іспанії (Геннадий Казакевич. Кельты в Украине. - http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/268/24100). До початку 1 тисячоліття до н. е. галли оволоділи майже всією Європою. Їх характерною особливістю були високий зріст, біла шкіра, розвинені м'язи, русяве волосся, довгі козацькі вуса, розвинена музично-пісенна культура, уважне ставлення до свого зовнішнього вигляду, культ краси (Пауэлл Теренс. Кельты. Воины и маги / Пер. с англ. - М.: ЗАО «Центрполиграф», 2004. - С. 69-71).
Улюбленою зброєю галлів була сокира, якою вони досконало володіли. Сокира широко використовувалася і як холодна бойова зброя, і як томагавк, і як ритуальна зброя, і як господарський інструмент. Сокиру ще називають «кельтом» - від українського «колоти», «розколювати», звідси - «колун».
https://www.facebook.com/nadia.zabirko?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE3ODk1MjczNjg1NTg0XzEyODg3MzI3MjMyNjM1NzA%3D&__cft__%5B0%5D=AZXG5Af_yNWhTYX9aBOcYTzg773NP7renqt-jnc6cm6ZFq8De2bvfB_vCnXo8dRaTSlDUOEQVYIO5IyAZt20MUQlE9-Dh7QaEwPROOLfYeEEZBG7mpsZcou1qzeuqP8bho1rkD3VQQr6AjfAQGvZDnxdOWjk6M3tYbrqIlK0gVuRLm7Eb8miU5ukHuagbmOLLP0&__tn__=R-R Надія Забірко
А чому вони не закликають путіна припинити бомбити Україну?!
Наразі російську нафту по південній гілці отримують лише Угорщина та Словаччина, тоді як північна гілка транспортує переважно казахстанську нафту, зокрема до ФРН.
Сказати, що тепер до Угорщини нафту поставляє "Татнєфть" і "Газпромнєфть".
А "Лукойл" буде заповнювати танкери їхніх покупців у Новоросійську. Тобто ситуація комерційно вирішується.
Цей нафтопровід треба було почати розносити ще майже 2 роки тому, коли після виборів у вересні 2023 року до влади у Словачинні прийшли антиукраїнські сили "смердів", які сформували КМ на чолі з Фіцо, і у Х-уйла б ще 2 роки тому виникли б проблеми, де розміщувати надлишково добуту нафту, для якої немає резервуарів для зберігання, і Мордор змкшений був би скорочувати її видобутиок
якась така любов між ними таки була, як мінімунум 8 років,,,,