На Житомирщині викрили вирощування зерна на радіоактивних землях. ФОТО

У Житомирській області викрили схему незаконного використання радіоактивно забруднених земель.Так, було встановлено, що в 2021 році селищний голова в змові із землевпорядником та керівниками чотирьох підприємств надав у користування останнім 1790 га земель в зоні радіоактивного забруднення.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

"Попри те, що ці землі відносяться до зони безумовного відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи і розпоряджатися ними може виключно Кабінет міністрів України, сільський голова укладав попередні договори оренди із актами прийому-передачі. Надалі фермерські господарства використовували радіоактивно забруднені земельні ділянки для вирощування сільськогосподарських культур, їх збирання та продажу, в тому числі на хлібокомбінати", – сказано в повідомленні.

Завдані збитки державі в 2021 році експерти оцінили у понад 4,9 млн грн.

За даними Нацполіції, земля використовувалася для вирощування пшениці, соняшнику, кукурудзи, гречки, цукрового буряку та рапсу. Зернові культури продавали по всій території держави без проведення обов'язкового дозиметричного контролю постачалась.

Разом із тим, директор одного з товариств створив організовану групу, до якої залучив керівника іншого підприємства та депутата однієї з селищних рад.

На самовільно зайнятих ділянках вони виростили 364,77 тонни соняшнику вартістю понад 6,6 млн грн, які незаконно вивезли за межі зони відселення та реалізували на внутрішньому ринку.

Селищному голові однієї з об’єднаних територіальних громад області, землевпоряднику селищної ради та трьом директорам приватних підприємств повідомлено про підозру в самовільному зайнятті земельних ділянок та зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України).

Також повідомлено про підозру директорам двох товариств та колишньому депутату селищної ради за фактом порушення вимог режиму радіаційної безпеки, заволодіння майном і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом ( ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 267-1 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним та накладення арешту на майно з метою забезпечення подальшого відшкодування шкоди, завданої державі.













