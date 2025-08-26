Ціни на нафту залишаються поблизу максимуму за останні тижні через удари України по РФ, – Reuters (оновлено)
Ціни на нафту у вівторок трохи знизилися після стрибка майже на 2% напередодні, але залишаються біля максимальних значень за останні два тижні.
Вранці у вівторок вартість еталонного сортк нафти Brent на біржі опустилася на 0,5% – до $68,48 за барель, WTI – на 0,5%, до $64,47, повідомляє Reuters.
Трейдери стежать за наслідками ударів України по російській енергетичній інфраструктурі та сигналами з США щодо нових обмежень.
Зокрема, аналітики IG вказують, що поточні ризики підтримуватимуть зростаючий тренд, особливо якщо котирування втримаються над рівнем $64-65. Найперше, на ринок тиснуть удари ЗСУ по Росії – дронові атаки зірвали роботу частини переробки та експорту і спричинили дефіцит бензину в окремих регіонах. Водночас президент США Дональд Трамп погрожує новими санкціями, якщо за два тижні не буде прогресу до миру.
Додатково трейдери стежать за ризиками щодо майбутньої торгівлі між Індією та США, оскільки з середи набудуть чинності додаткові 25% тарифів на індійські товари, що може підняти загальні мита до 50%.
Раніше повідомлялось, що удари українських дронів по НПЗ вибили 17% потужностей з переробки нафти у Росії, – Reuters.
