Індія зменшить закупівлі російської нафти лише на 10-20% попри вимоги Трампа, – Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Індійські НПЗ на 10-20% скоротять закупівлі російської нафти

Індійські НПЗ – держані й приватні, зокрема Reliance – планують із жовтня зменшити закупівлі російської нафти до 1,4-1,6 млн барелів на добу, порівняно із середім обсягом експорту на рівні 1,8 млн барелів на добу у першому півріччі цього року. .

Це може свідчити про помірний жест Делі назустріч США, які відз середи подвоять мита на імпорт товарів із Індії до 50%, повідомляє Bloomberg.

Водночас такі дії також вказують на те, що розриву енергозв’язків Індії з Росією не буде, оскільки дешевизна російської нафти й надалі залишатиметься визначальним фактором для рішення про купівлю.

Індійські нафтопереробні заводи в найближчі тижні скоротять закупівлі російської нафти

За даними співрозмовників Bloomberg, обсяги імпорту можуть знову зрости, якщо Нью-Делі досягне торговельної угоди зі США й тиск послабшає.

При цьому, Білий дім і президент Дональд Трамп з кінця минулого місяця різко критикують збільшення закупівель російської нафти Індією, яка порівняно мінімальними закупками на початок 2022 року тепер забезпечує близько 37% російського нафтового експорту.

Раніше повідомлялось, що Індія зміцнює економічні зв’язки з Китаєм на тлі жорсткої політики Трампа, – Bloomberg.

Індія (389) нафта (4989) купівля (1351) росія (14954) США (5072)
