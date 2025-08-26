Україна за два місяці використала більше половини річної квоти на експорт пшениці до ЄС

Станом на 20 серпня з річної квоти ЄС на безмитний імпорт української пшениці 583 тис. тонн використано близько 324 тис. тонн.

Відповідно, у межах квоти до ЄС можна експортувати близько 259 тис. тонн, з яких 19 тис. тонн уже в розподілі – тож для нових контрактів до 31 грудня фактично доступно менше 240 тис. тонн, повідомила керівниця аналітичної компанії ASAP Agri Вікторія Блажко у коментарі Latifundist.com.

Вона зазначила, що хоча врожай пшениці в Україні у 2025/26 МР оцінюється на рівні 22 млн тонн (майже стільки ж, як торік), але стабільність виробництва не означає аналогічних експортних можливостей.

Серед основних факторів, які тиснутимуть на експорт пшениці вона виділяє наступні:

звуження експортних можливостей через обмежений доступ до ринку ЄС;

конкуренцію з РФ та іншими чорноморськими постачальниками;

погіршення якості зерна після липневих дощів у західних областях;

Раніше повідомлялось, що аграрії вже намолотили понад 27 мільйонів тонн зерна. Це все ще менше, ніж торік.