Криза посилюється: 30% російських компаній почали урізати витрати на персонал

За результатами другого кварталу 2025 року 30% компаній у РФ почали економити на співробітниках.

У першому кварталі про оптимізацію витрат на персонал повідомляли 18% російських компаній, а наприкінці 2024 року – лише 9%, повідомляє The Moscow Times вз посиланням на дані Російського союзу промисловців і підприємців.

Зокрема, із цих 30% підприємств, дві третини планують зменшити залучення нових правцівників, а майже половина буде урізати соцпакети, зокрема програми навчання та розвитку.

Загалом 65,5% російських підприємств планують зниження витрат, насамперед на адміністративні та загальногосподарські потреби (87%), різні послуги (45%) і закупівлі комплектуючих та сировини (17%).

На тлі оптимізації персоналу працівники масово скаржаться на премії. Так за опитуванням російського сервісу hh.ru у серпні, 20% респондентів повідомили про зменшення виплат, 9% – про повну відміну. Частіше про це повідомляли російські топменеджери (27%), фінанси, бухгалтерія, ритейл та адмінперсонал (по 26%). Також широкого поширення набула неповна зайнятість. Цю тенденцію також підтвердили в Центробанку РФ.

Читайте також: "Боргова спіраль": Росіяни все частіше беруть нові позики, щоб розрахуватися з боргами

За даними Федерації незалежних профспілок Росії, у липні борги із зарплати зросли на 25% – до 1,7 млрд руб., кількість працівників під ризиком звільнення – у 1,5 раза р/р, а кількість робочих місць у простої – на третину.

Найгостріше "приховане безробіття" проявляється в автопромі та по ланцюгах постачання, а у будівництві високі ставки кредитів штовхають частину компаній до скорочень і переддефолтного стану. Бізнес-спільнота очікує, що негативний тренд вщухне лише зі "появою грошей" в економіці.

Раніше повідомлялось, що Банк Росії почав готуватися до погіршення фінансового стану банків.