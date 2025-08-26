Банк Росії почав готуватися до погіршення фінансового стану банків

Центробанк Росії розробляє заходи на випадок погіршення фінансового стану російських банків, які в 2025 році зіткнулися з різким зростанням прострочення за кредитами та падінням прибутків.

Про це пише The Moscow Times.

Так, для банків, чиї фінансові показники підуть у стресову зону, можуть бути введені директивні обмеження на бонуси менеджменту. Концепцію таких заходів Центробанк РФ планує підготувати у другому півріччі цього року.

Крім того, банкірів, чиї банки зіткнулися із фінансовими проблемами, можуть зобов'язати повертати вже отримані бонуси (clawback). Як пояснили в Центробанку РФ, це потрібно, щоб "підвищити зацікавленість менеджменту в підтримці фінансової стійкості банків".

Також російський регулятор готує заходи на випадок можливого різкого відтоку клієнтської валюти з банків: кредитним організаціям може бути обмежений розмір стресової валютної позиції.

Поки російська банківська система працює у плюс: за перше півріччя кредитні організації заробили 1,7 трлн руб. – на рівні минулого року. Проте майже половина банків із першої сотні зіткнулися з падінням прибутків або збільшили збитки.

За словами російських банківрів та посадовців, складнощі виникли у банків через фінансування розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України. З 2022 року банки, згідно з указом російського президента, видають пільгові кредити підприємствам військово-промисловому комплексу, які в тризмінному режимі штампують танки та бомби.

Оборонні заводи все гірше платять за цими позиками, а крім того, проблеми виникають у корпоративних позичальників, по яких ударило різке зростання відсоткових ставок.

За рік на Росію може чекати повноцінна банківська криза, стверджують джерела Bloomberg із числа банкірів. За їхніми словами, низці банків може бути потрібна допомога від держави – у вигляді грошових вливань у капітал.

Втім, у офіційних даних ЦБ Росії реального масштабу можливого лиха не видно, підкреслюють співрозмовники Bloomberg: позичальники відкладають платежі, і тому кредити поки не потрапляють у статистику як проблемні, тоді як насправді великий обсяг позик уже не виплачується за графіком.

Проблеми на банківську систему Росії чекають за будь-якого результату можливих переговорів президенів Росії та США Владіміра Путіна й Дональда Трампа: якщо війна Росії проти України закінчиться, російським оборонним заводам не буде чим платити за кредитами, а якщо ні – США можуть запровадити проти Росії жорсткі санкції, що ще більше погіршить економічну ситуацію.

Раніше в Центробанку Росії заявляли, що російська економіка до кінця поточного року може уповільнити темпи зростання до нуля.

До того голова Мінпромторгу РФ Антон Аліханов заявив, що голова проблеми, що збільшуються в цивільній частині економіки Росії, вимагають від російської влади підтримки дедалі більшої кількості галузей, але перевантаженого військовими видатками бюджету на це не вистачить.

Перед тим російський президент Владімір Путін визнав можливість реалізації ризиків стагнації та рецесії в російській економіці і наказав цього не допустити.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.