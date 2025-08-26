Скасування Господарського кодексу: Мін’юст пояснив наслідки

28 серпня набирає чинності закон №4196-IX "Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб", після чого Господарський кодекс втратить чинність.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

"Безумовно відмова від засадничого законодавчого акта, який два десятиліття регламентував сферу господарювання в Україні, викликає в бізнес-спільноти багато запитань та в цілому занепокоєння щодо збереження повноти правового регулювання відповідної сфери суспільних відносин. Нове завжди насторожує, а іноді й лякає. Водночас з введенням в дію закону розпочинається трирічний перехідний період як своєрідний "м’який старт" реформи", – пояснили у Мін'юсті.

Зокрема, протягом перших шести місяців суб’єкти управління мають визначити формат перетворення державних підприємств у АТ або ТОВ. Якщо рішення не ухвалять у строк – уряд передає цілісний майновий комплекс Фонду держмайна, який упродовж року вирішує питання його ліквідації або приватизації.

Крім того, реформуються речові права в держсекторі: замість права господарського відання та оперативного управління застосовуватимуть право власності або узуфрукт державного майна (особисте безоплатне володіння і користування).

Із дня набрання чинності закону заборонено створювати юрособи у формах державних, комунальних, спільних комунальних, приватних, іноземних та дочірніх підприємств, а також підприємств об’єднань громадян і споживчої кооперації.

Читайте також: Послуги в "Дії" відновили роботу після "відпустки". Чому вони не працювали? (оновлено)

Через 3 роки буде заборонено змінювати відомості у ЄДР щодо держ- і комунальних підприємств, окрім дій, пов’язаних із перетворенням/припиненням, зміною керівних осіб, передачею майнового комплексу до ФДМУ чи відкриттям банкрутства.

Для приватного сектору регулювання буде зосереджено у Цивільному кодексі та спеціальних законах (про АТ, про ТОВ тощо). Протягом перехідного періоду чинні "підприємства" можуть продовжувати операційну діяльність за нормами закону №4196 та профільних актів, уточнили у міністерстві.

Мін’юст підкреслює, що значна частина норм ГК дублювалася або застаріла, коли їх замінюють чинні закони у сферах конкуренції, публічних закупівель, ціноутворення, транспорту, інтелектуальної власності, зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Представництво керівників без довіреності, використання печаток і "оперативно-господарські санкції" надалі визначатимуться статутами та умовами договорів у межах ЦК (свобода договору, забезпечення зобов’язань).

За оцінкою Мін’юсту, після втрати чинності Госпкодексу сфера господарських відносин залишиться повністю врегульованою – перехідні норми внесені до спеціальних законів, а ключові правила зведені до ЦК та профільного законодавства.

Читайте також: Рада провалила два законопроєкти, які були умовою отримання коштів від ЄС, – Железняк

Як повідомлялося, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період", який визнає Господарський кодекс таким, що втратив чинність. Закон вводиться в дію через шість місяців.

Верховна Рада ухвалила цей закон 9 січня. Він передбачає зміни у системі корпоративного управління юридичних осіб державної та комунальної власності, а також передбачає скасування Господарського кодексу України.

Детальніше читайте у матеріалі: Як скасування Господарського кодексу вплине на бізнес?