Після обшуків БЕБ мережа з продажу електронних сигарет UVape відкрила новий магазин біля КМДА

Поруч із будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА) у центрі Києва відкрилася нова точка продажу одноразових електронних сигарет під брендом UVape.

При цьому правоохоронці підозрюють цю мережу у нелегальному виробництві та продажу вейпів, повідомив економічний експерт Олексій Кущ у Facebook.

Він нагадав, що протягом останніх тижнів БЕБ провело близько 40 обшуків у різних регіонах, під час яких детективи вилучили 7 виробничих ліній, 276 тисяч одиниць продукції, а також продукції на понад 50 мільйонів гривень.

За його інформацією, нелегальне виробництво маскувалося під бренд UVape, який попри обшуки відкрив магазин поруч із КМДА.

"Ми бачимо парадокс: мережа, яку вже пов’язували з нелегальним виробництвом, відкриває магазини у самому центрі столиці, фактично під носом у міської влади", – наголосив Кущ.

Він нагадав, що така продукція активно реалізовувалась через роздрібні точки продажу, онлайн і доставлялась кур’єрами.

"За версією слідства, все це вироблялось без жодних ліцензій, реалізовувалось через ТРЦ, інтернет і ще й з доставкою від Glovo, а діяльність самої мережі обслуговувало понад 300 осіб", – пише експерт.

Він зауважив, що через це державний бюджет втрачав акцизні надходження. Крім того, чинним законодавством заборонено продаж ароматизованих електронних сигарет, а за кожен випадок передбачено штраф від 20 тис. до 50 тисяч гривень.

"На ринку мають працювати лише ті учасники, які платять акцизи та дотримуються всіх вимог щодо обмеження споживання, зокрема і серед підлітків", – додав Кущ.

Нагадаємо, раніше журналіст Євген Плінський повідомляв, що до найбільшої мережі збуту та виробництва нелегальних електронних сигарет UVape можуть бути причетні народний депутат від "Слуги Народу" Анатолій Костюх та один із його помічників.