Підприємці отримали можливість напряму повідомляти про перешкоди в роботі бізнесу через віджет "Пульс". Як скористатися?

Підприємці в Україні отримали можливість напряму повідомляти про перешкоди у своїй діяльності через віджет "Пульс" на сайті Мінекономіки, а також на порталі електронних сервісів міністерства.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Віджет "Пульс" – це цифровий інструмент зворотного зв'язку між бізнесом і державою, який допомагає:

залишати звернення про бар'єри в роботі бізнесу,

аналізувати проблеми за регіонами та секторами економіки,

забезпечувати оперативне реагування влади і напрацювання рішень.

Раніше "Пульс" був інтегрований у Кабінет платника податків на порталі Державної податкової служби у форматі віджета – підприємці можуть швидко поставити оцінку та залишити коментар, не покидаючи свій звичний онлайн-кабінет.

Паралельно в шести регіонах України "Пульс" працює як повноцінна CRM-система для обробки звернень, що дозволяє обласним військовим адміністраціям не лише отримувати сигнали від бізнесу, а й системно з ними працювати – аналізувати, передавати до відповідальних органів, відстежувати реакцію та формувати аналітику для ухвалення рішень.

Тепер доступ до інструменту розширено – він став частиною сайту Мінекономіки.

Як скористатися віджетом:

зайти на сайт www.me.gov.ua,

натиснути на іконку віджета "Пульс", розташовану з правого боку екрану,

поставити оцінку та обов'язково доповнити її, залишивши коментар: вказати перешкоди, з якими стикається бізнес, поділітися баченням змін та необхідних рішень.

Коментарі підприємців допомагають Мінекономіки бачити системні проблеми і збирати дані, які лягають в основу напрацювання рішень у реальному часі.

Раніше повідомлялося, що 1000 найбільших українських підприємств у 2024 році сумарно отримали 8,2 трлн грн чистого доходу, і попри сповільнення темпів росту під час третього року повномасштабної війни, великий бізнес утримує здатність генерувати доходи й навіть лишатися прибутковим.

До того повідомлялося, що за перше півріччя в ЄДР з'явилося 18,3 тис. нових юросіб, коли лише 6,7 тис. припинили роботу. Найактивніше реєстрували компанії у сферах оптової торгівлі (2 066), операцій із нерухомістю (1 439), ІТ (1 429), будівництва (1 351) та логістики (1 281).