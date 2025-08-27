Кабмін виділив ще майже 5 мільярдів на відновлення зруйнованого росіянами житла за кошти європейців
Кабінет Міністрів розподілив 4,8 мільярда гривень на фінансування програми "єВідновлення".
Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за результатами засідання уряду у середу.
"Кошти підуть на фінансування житлових сертифікатів за проєктом "HOME: компенсація за знищене житло". Відтак ще майже 3 700 родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії РФ, зможуть придбати нове житло", – пояснила голова уряду.
Вона уточнила, що фінансування здійснюватиметься в рамках угоди, підписаної Мінрозвитку та Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ) під час Конференції з відновлення України (URC) у Римі в липні 2025 року.
Як повідомлялося, в липні Банк розвитку Ради Європи виділив Україні додатковий кредит на 100 млн євро в межах проєкту HOME, кошти спрямують на компенсації у вигляді житлових сертифікатів в рамках програми "єВідновлення".
Перед тим Кабінет Міністрів вніс зміни до програми "єВідновлення", які дозволять претендувати на отримання компенсацій за пошкоджене або втрачене внаслідок бойових дій житло внутрішньо переміщеним особам.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Український кабмін виділяє ЄВРОПЕЙСЬКІ гроші на відновлення житла - ЯКИЙ "МОЛОДЕЦЬ" Український кабмін!
сВИРИДЕНКи в приZEдентки!
розподілила буржуйські гроші?
міндічу, нормально закотиться?
свириденку у президенткинесси!!!!
і нехай жюлька вдавиться від пристаркуватих заздрощів!