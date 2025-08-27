Кабмін виділив ще майже 5 мільярдів на відновлення зруйнованого росіянами житла за кошти європейців

Кабінет Міністрів розподілив 4,8 мільярда гривень на фінансування програми "єВідновлення".

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за результатами засідання уряду у середу.

"Кошти підуть на фінансування житлових сертифікатів за проєктом "HOME: компенсація за знищене житло". Відтак ще майже 3 700 родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії РФ, зможуть придбати нове житло", – пояснила голова уряду.

Вона уточнила, що фінансування здійснюватиметься в рамках угоди, підписаної Мінрозвитку та Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ) під час Конференції з відновлення України (URC) у Римі в липні 2025 року.

Як повідомлялося, в липні Банк розвитку Ради Європи виділив Україні додатковий кредит на 100 млн євро в межах проєкту HOME, кошти спрямують на компенсації у вигляді житлових сертифікатів в рамках програми "єВідновлення".

Перед тим Кабінет Міністрів вніс зміни до програми "єВідновлення", які дозволять претендувати на отримання компенсацій за пошкоджене або втрачене внаслідок бойових дій житло внутрішньо переміщеним особам.