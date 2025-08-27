Світові ціни на нафту стабілізуються після різкого падіння напередодні, – Reuters

У середу вранці нафта стабілізувалася після різкого зниження напередодні: початок тижня ринок зустрічав на двотижневих максимумах, але у вівторок ціни різко обвалились на понад 2%.

Станом на ранок середи Brent трималася біля $67,32 за барель, WTI – на рівні $63,33, повідомляє Reuters.

На ціни впливали два чинники, зазначає агентство:

по-перше, невизначеність довкола війни в Україні, коли частину "знижки на мир" уже відіграно, але водночас учасники ринку не готові закладати суттєву премію за ризики;

по-друге, очікування нових кроків Вашингтона, оскільки у середу США підвищують додаткові мита на індійський експорт ще на 25% – загальний рівень для частини товарів сягне 50%. Білий дім пов’язує жорсткіший підхід із різким зростанням закупівель Індією російської нафти після початку повномасштабного вторгнення.

На цьому тлі індійські НПЗ спершу пригальмували купівлі російської сировини, зважаючи й на жорсткіші обмеження ЄС щодо афілійованої з РФ Nayara Energy. Втім державні Indian Oil та Bharat Petroleum вже відновили укладання контрактів на вересень–жовтень, наголошуючи, що орієнтуватимуться на економіку угод.

Аналітики ING зауважують, що вторинні тарифи поки що не стали стоп-сигналом для потоків російської нафти в Індію, тож ринок стежитиме за динамікою поставок у найближчі тижні.

Війна впливає на глобальний баланс і через атаки українських дронів по російських НПЗ. Зниження переробки змушує Москву спрямовувати на експорт більше сирої нафти. За даними учасників ринку, у серпні план відвантажень із західних портів РФ підвищено приблизно на 200 тис. бар./добу від початкового графіка.

На цьому тлі США паралельно ведуть консультації і з Києвом, і з Москвою щодо припинення війни, що лише підсилює короткострокову невизначеність для котирувань.

Раніше повідомлялось, що Індія зменшить закупівлі російської нафти лише на 10-20% попри вимоги Трампа, – Bloomberg.