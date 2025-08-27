БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Світові ціни на нафту стабілізуються після різкого падіння напередодні, – Reuters

У середу вранці нафта стабілізувалася після різкого зниження напередодні: початок тижня ринок зустрічав на двотижневих максимумах, але у вівторок ціни різко обвалились на понад 2%.

Станом на ранок середи Brent трималася біля $67,32 за барель, WTI – на рівні $63,33, повідомляє Reuters.

На ціни впливали два чинники, зазначає агентство:

  • по-перше, невизначеність довкола війни в Україні, коли частину "знижки на мир" уже відіграно, але водночас учасники ринку не готові закладати суттєву премію за ризики;
  • по-друге, очікування нових кроків Вашингтона, оскільки у середу США підвищують додаткові мита на індійський експорт ще на 25% – загальний рівень для частини товарів сягне 50%. Білий дім пов’язує жорсткіший підхід із різким зростанням закупівель Індією російської нафти після початку повномасштабного вторгнення.

На цьому тлі індійські НПЗ спершу пригальмували купівлі російської сировини, зважаючи й на жорсткіші обмеження ЄС щодо афілійованої з РФ Nayara Energy. Втім державні Indian Oil та Bharat Petroleum вже відновили укладання контрактів на вересень–жовтень, наголошуючи, що орієнтуватимуться на економіку угод.

Читайте також: "Талібан" попросив у Росії грошей на видобуток нафти й газу

Аналітики ING зауважують, що вторинні тарифи поки що не стали стоп-сигналом для потоків російської нафти в Індію, тож ринок стежитиме за динамікою поставок у найближчі тижні.

Війна впливає на глобальний баланс і через атаки українських дронів по російських НПЗ. Зниження переробки змушує Москву спрямовувати на експорт більше сирої нафти. За даними учасників ринку, у серпні план відвантажень із західних портів РФ підвищено приблизно на 200 тис. бар./добу від початкового графіка.

На цьому тлі США паралельно ведуть консультації і з Києвом, і з Москвою щодо припинення війни, що лише підсилює короткострокову невизначеність для котирувань.

Раніше повідомлялось, що Індія зменшить закупівлі російської нафти лише на 10-20% попри вимоги Трампа, – Bloomberg.

