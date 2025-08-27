Goldman Sachs спрогнозував падіння цін на нафту до $50 за барель до кінця 2026 року

До кінця 2026 року ціна Brent опуститься до близько $50 за барель на тлі розширення профіциту нафти.

За оіцнками аналітиків інвестбанку Goldman Sachs, на частку країн ОЕСР припадатиме близько третини глобальних резервів нафти у 2026 році, у поєднанні зі слабшим попитом в ОЕСР це вплине на зниження "справедливої" ціни Brent із нинішніх близько $70 за барель, повідомляє Reuters.

"Ми очікуємо, що надлишок нафти збільшиться і складе в середньому 1,8 мільйона барелів на день у четвертому кварталі 2025 року (до) четвертого кварталу 2026 року, що призведе до зростання світових запасів майже на 800 мільйонів барелів до кінця 2026 року", – йдеться в повідомленні американського інвестиційного банку.

На думку банку, до кінця 2025 року Brent переважно торгуватиметься поблизу цін форвардної кривої, а у 2026-му опуститься нижче неї на тлі прискореного приросту запасів в ОЕСР.

Водночас аналітики припускають, що швидше накопичення запасів у Китаї могло б підняти середній рівень Brent у 2026 році на $6 – до $62 за барель.

Станом на ранок середи в Азії Brent торгувався поблизу $67 за барель, а WTI – близько $63.

Раніше повідомлялось, що Китайські НПЗ почали скуповувати зі знижками партії російської нафти, від яких відмовилась Індія.

