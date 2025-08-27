Кабмін схвалив проєкт нового Митного кодексу за правилами ЄС
Кабінет Міністрів протокольним рішенням від 26 серпня підтримав проєкт нового Митного кодексу України, підготовлений Мінфіном і Держмитслужбою за участі експертів технічної допомоги ЄС.
Документ розробили на основі митного законодавства ЄС, а Урядовий офіс євроінтеграції найближчим часом направить його на оцінку Європейській Комісії, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Паралельно міністерство розпочне публічні консультації за участі 15 представників бізнес-асоціацій та громадських організацій, що останні три роки працюють над поліпшенням бізнес-клімату в Україні.
У Мінфіні додали, що після отримання висновків від Єврокомісії кодекс доопрацюють спільно з Держмитслужбою, робочою групою та експертами ЄС.
Очікується, що синхронізація митних процедур з процедурами ЄС значно спростить та прискорить торгівлю з країнами-членами Євросоюзу, знизить витрати для бізнесу, а також дозволить українським компаніям оптимізувати виробничі та логістичні ланцюги, оскільки їм більше не потрібно буде враховувати різні підходи в застосуванні митних процедур.
Раніше повідомлялось, про скасування Господарського кодексу: Мін’юст пояснив наслідки.
