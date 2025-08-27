Кабмін продовжив виплати на проживання для частини переселенців ще на пів року

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка подовжує виплати на проживання найбільш вразливим внутрішньо переміщеним особам ще на пів року – до лютого 2026 року.

Йдеться про людей з інвалідністю I–III груп, сім’ї з дітьми до 18 років (або до 23 років, якщо вони навчаються), а також домогосподарства, у складі яких є лише непрацездатні особи, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Рішення стосується тих, у кого в серпні завершився третій поспіль шестимісячний період отримання допомоги, і покликане підтримати людей у час, коли вони шукають житло та роботу й облаштовуються в нових громадах, пояснили у міністерстві.

Водночас постанова також змінює порядок призначення допомоги:

відтепер наявність на депозиті понад 100 тис. грн більше не буде перешкодою для отримання допомоги для ВПО для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, щодо яких установлено факт відсутності такого піклування і які тимчасово влаштовані до родичів, знайомих, прийомної сім’ї чи дитячих будинків сімейного типу;

якщо виплату працездатній, але непрацевлаштованій особі було припинено, її можна поновити в межах того самого шестимісячного періоду – з місяця, коли людина офіційно стала на облік у центрі зайнятості як безробітна або працевлаштувалася.

У міністерстві додали, що виплати продовжать автоматично, а додаткові звернення не потрібні. Розмір допомоги залишається незмінним: 2 тис. грн на одну дорослу особу та 3 тис. грн на одну дитину або особу з інвалідністю. Виплата нараховується щомісяця на кожного члена родини ВПО з уразливих категорій або з низькими доходами.

Раніше повідомлялося, що виплати до Дня Незалежності отримали майже 1 мільйон ветеранів, – Мінсоцполітики.