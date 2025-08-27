БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін продовжив виплати на проживання для частини переселенців ще на пів року

Виплати на проживання для ВПО продовжено ще на шість місяців

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка подовжує виплати на проживання найбільш вразливим внутрішньо переміщеним особам ще на пів року – до лютого 2026 року.

Йдеться про людей з інвалідністю I–III груп, сім’ї з дітьми до 18 років (або до 23 років, якщо вони навчаються), а також домогосподарства, у складі яких є лише непрацездатні особи, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Рішення стосується тих, у кого в серпні завершився третій поспіль шестимісячний період отримання допомоги, і покликане підтримати людей у час, коли вони шукають житло та роботу й облаштовуються в нових громадах, пояснили у міністерстві.

Водночас постанова також змінює порядок призначення допомоги:

  • відтепер наявність на депозиті понад 100 тис. грн більше не буде перешкодою для отримання допомоги для ВПО для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, щодо яких установлено факт відсутності такого піклування і які тимчасово влаштовані до родичів, знайомих, прийомної сім’ї чи дитячих будинків сімейного типу;
  • якщо виплату працездатній, але непрацевлаштованій особі було припинено, її можна поновити в межах того самого шестимісячного періоду – з місяця, коли людина офіційно стала на облік у центрі зайнятості як безробітна або працевлаштувалася.

У міністерстві додали, що виплати продовжать автоматично, а додаткові звернення не потрібні. Розмір допомоги залишається незмінним: 2 тис. грн на одну дорослу особу та 3 тис. грн на одну дитину або особу з інвалідністю. Виплата нараховується щомісяця на кожного члена родини ВПО з уразливих категорій або з низькими доходами.

Раніше повідомлялося, що виплати до Дня Незалежності отримали майже 1 мільйон ветеранів, – Мінсоцполітики.

