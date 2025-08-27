"Нова пошта" слідом за "Укрпоштою" змінила правила доставки до США через мита Трампа

Із 29 серпня 2025 року у США скасовано пільговий безмитний поріг у $800 для товарів особистого користування, тому правила доставки відправлень до цієї країни зміняться.

Зокрема, це означає, що будь-яка міжнародна посилка тепер підлягає нарахуванню мита та податків, незалежно від вартості, а митне оформлення може тривати довше, повідомляє пресслужба "Нової пошти".

За таких умов компанія попереджає про можливі додаткові витрати для одержувачів у США, адже товари українського походження оподатковуватимуть митом у розмірі 10% вартості. Однак це правило діє лише тоді, коли товар справді вироблено в Україні – для продукції з інших країн ставки можуть відрізнятися.

Водночас поштові відправлення проходитимуть посилений контроль з боку митних органів США, тому неточності у поданій відправником інформації можуть призвести до затримок і додаткових нарахувань, попередили у "Новій пошті".

Читайте також: Ще один топменеджер групи "Нова пошта" звільнився після майже 10 років роботи

При цьому українські відправники з 26 серпня мають обрати платника митних платежів. Якщо платником призначено відправника – до вартості доставки додають лише 10% мита, а послуги з розмитнення входять у тариф. Якщо ж платником вказано отримувача – він сплачуватиме 10% мита та митно-брокерські послуги від $25 за відправлення. Одержувачу надсилають лист із посиланням для оплати, і доставка продовжується після надходження коштів. Остаточну суму визначатимуть під час американського митного оформлення.

"Практично це означає, що відправникам варто завчасно планувати бюджет і строки доставки, зберігати інвойси та підтвердження походження, а також попереджати американських отримувачів про можливе додаткове нарахування. Якщо важлива швидкість – доцільно оплатити мито на стороні відправника, щоб зменшити ризик затримок на митниці США", – зауважили у "Новій пошті".

Раніше повідомлялось, раніше "Укрпошта" оголосила про підвищення тарифів на відправлення посилок до США через рішення президента США Дональда Трампа скасувати безмитний ліміт на ввезення до країни товарів у посилках вартістю до $800.