Данія надасть на відбудову України понад $77 мільйонів

Міністр промисловості, бізнесу та фінансових справ Данії Мортен Бьодсков оголосив про намір уряду внести щонайменше 500 млн данських крон ($77,64 млн) до Фонду для України. Кошти будуть спрямовані на проєкти з відбудови.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби українського уряду за результатами робочого візиту прем'єр-міністерки Юлії Свириденко в Данію.

Свириденко та Бьодсков підписали меморандум про взаєморозуміння, який продовжить і посилить співпрацю між двома країнами в межах так званої данської моделі підтримки.

Внесок Данії в розмірі щонайменше у 500 млн данських крон до Фонду для України гарантує, що данські компанії й надалі відіграватимуть ключову роль у відбудові України.

"Це гарантійний капітал, який дозволяє EIFO підтримати інвестиції й експортні проєкти щонайменше на 1,5 млрд крон. Такий механізм знижує ризики для бізнесу і відкриває шлях для данських компаній до участі у відбудові", – сказала Свириденко.

Фонд для України – це програма, яку адмініструє Данський експортно-інвестиційний фонд. Він допомагає данським компаніям експортувати до України та інвестувати в країну. У межах програми EIFO бере на себе ризики, пов'язані з веденням бізнесу в Україні. Наразі вже надано гарантії для проєктів, зокрема, в аграрному, енергетичному та медичному секторах.

Завдяки новим коштам можуть бути надані нові гарантії щонайменше на 1,5 млрд данських крон. Кошти для фонду є частиною урядової пропозиції до фінансового закону на 2026 рік.

Раніше повідомлялося, що в Данії відбулася найбільша у Скандинавії виставка оборонної індустрії, й Україна також представила свої розробки.

У липні стало відомо, що Данія надаватиме Україні послуги супутникового зв'язку, необхідні для оборонних дій, через Європейське оборонне агентство.

Ну, це як сморчок в наш бік. Цієї суми хвате Ахметову на видачу дозволів на підключення 10 абонентам...
27.08.2025 17:06 Відповісти
Не скажи. Знаешь скільки нових iPhone з"явиться у держслужбовців і скільки з них пересядуть на нові службові авто за такі немалі гроші?
27.08.2025 17:13 Відповісти

