ОАЕ підписали новий довгостроковий контракт на поставки газу в Індію

Найбільша нафтогазова компанія ОАЕ – ADNOC – уклала угоду з індійською державною корпорацією Indian Oil, за якою поставлятиме їй скраплений природний газ протягом 15 років.

Про це йдеться в повідомленні ADNOC.

Як зазначається, довгострокова угода про купівлю-продаж передбачає щорічне постачання до 1 млн тонн скрапленого газу.

Згідно з умовами угоди, вантажі скрапленого газу можуть доставлятися до будь-якого порту по всій Індії, що задовольняє зростаючі енергетичні потреби країни та підвищує її енергетичну безпеку.

До 2029 року IndianOil має стати найбільшим клієнтом ADNOC із закупівель скрапленого газу із загальним обсягом відбору 2,2 млн тонн на рік, вклно з 1,2 млн тонн на рік від операцій ADNOC на острові Дас та 1 млн тонн на рік – від проєкту "Рувайс".

Очікується, що проєкт Ruwais LNG компанії ADNOC, який зараз розробляється в промисловому місті Аль-Рувайс, Абу-Дабі, розпочне комерційну експлуатацію у 2028 році. На сьогодні понад 8 млн тонн на рік із виробничої потужності проєкту в 9,6 млн тонн на рік було передано міжнародним клієнтам через довгострокові угоди, що підкреслює високий світовий попит на низьковуглецевий скраплений газ ADNOC.

Раніше повідомлялося, що індійські НПЗ – держані й приватні, зокрема Reliance – планують із жовтня зменшити закупівлі російської нафти до 1,4-1,6 млн барелів на добу, порівняно із середім обсягом експорту на рівні 1,8 млн барелів на добу у першому півріччі цього року.

До того стало відомо, що Індія демонструє активне потепління у відносинах із Китаєм та переглядає свою зовнішню політику в бік інших членів групи БРІКС на тлі тиску США через закупівлі російської нафти.