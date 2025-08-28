У Мінекономіки оновили прогноз врожаю на 2025 рік. Скільки Україна збере зерна?

Українські аграрії у сезоні-2025 зберуть близько 56 млн тонн зернових та 21 млн тонн олійних.

Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Тарас Висоцький, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, рання зернова група дасть орієнтовно 26 млн тонн, що трохи менше, ніж торік, через нижчу врожайність озимої пшениці та ячменю в південно-східних регіонах, де позначилася посуха.

Жнива кукурудзи стартують у вересні та попри втрати посівів на частині Дніпропетровщини, Кіровоградщини, Миколаївщини та Одещини, основний "кукурудзяний пояс" (Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Київщина і захід країни) сформував добрі посіви завдяки опадам і помірним температурам, зауважив Висоцький.

Читайте також: Жнива-2025: Аграрії почали збір врожаю соняшника та сої

У підсумку кукурудзи очікують близько 28 млн тонн, що більше, ніж торік. У структурі олійних буде дещо більше соняшнику й менше сої, проте закупівельні ціни на сировину залишаються високими й утримуються навіть у період збору врожаю.

Заступник міністра додав, що у тваринництві зберігається стабільне виробництво м’яса, яєць і молока. Садівництво зазнало втрат через холодну весну, однак по пізніх сортах показники можуть наблизитися до торішніх. Відтак, на внутрішньому ринку з вересня очікується зниження цін на яблука. Аналогічна ситуація на ринку овочів – ціни знижуватимуться з початком масового збору, але без падіння нижче собівартості.

Раніше повідомлялось, що Україна за два місяці використала більше половини річної квоти на експорт пшениці до ЄС.