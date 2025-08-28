У Мінекономіки оновили прогноз врожаю на 2025 рік. Скільки Україна збере зерна?
Українські аграрії у сезоні-2025 зберуть близько 56 млн тонн зернових та 21 млн тонн олійних.
Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Тарас Висоцький, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, рання зернова група дасть орієнтовно 26 млн тонн, що трохи менше, ніж торік, через нижчу врожайність озимої пшениці та ячменю в південно-східних регіонах, де позначилася посуха.
Жнива кукурудзи стартують у вересні та попри втрати посівів на частині Дніпропетровщини, Кіровоградщини, Миколаївщини та Одещини, основний "кукурудзяний пояс" (Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Київщина і захід країни) сформував добрі посіви завдяки опадам і помірним температурам, зауважив Висоцький.
У підсумку кукурудзи очікують близько 28 млн тонн, що більше, ніж торік. У структурі олійних буде дещо більше соняшнику й менше сої, проте закупівельні ціни на сировину залишаються високими й утримуються навіть у період збору врожаю.
Заступник міністра додав, що у тваринництві зберігається стабільне виробництво м’яса, яєць і молока. Садівництво зазнало втрат через холодну весну, однак по пізніх сортах показники можуть наблизитися до торішніх. Відтак, на внутрішньому ринку з вересня очікується зниження цін на яблука. Аналогічна ситуація на ринку овочів – ціни знижуватимуться з початком масового збору, але без падіння нижче собівартості.
Раніше повідомлялось, що Україна за два місяці використала більше половини річної квоти на експорт пшениці до ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль