Втрати Індії від нових мит Трампа значно перевищать доходи від російської нафти, – Reuters

З 2022 року Індія заощадила щонайменше $17 млрд завдяки різкому збільшенню закупівель дешевої російської нафти, однак запроваджені США додаткові мита до 50% швидко зведуть ці вигоди нанівець.

За оцінкою індійського інституту GTRI, експорт товарів з Індії через запровадження президентмо США Дональдом Трампом підвищеного мита у поточному фінансовому році (квітень-березень) може впасти більш ніж на 40% – майже на $37 млрд, що загрожує зайнятості у трудомістких галузях, зокрема текстильній та ювелірній промисловості, повідомляє Reuters.

Таким чином, США залишаються одним з найважливіших торгових партнерів Індії, втрата якого відразу відобразиться на економіці.

На цьому тлі Нью-Делі намагається пом'якшити напругу у відносинах із Вашингтоном і готовий збільшити купівлі американських енергоносіїв, але не планує повністю відмовлятися від російської нафти.

Читайте також: ОАЕ підписали новий довгостроковий контракт на поставки газу в Індію

Наразі на російську сировину припадає близько 40% імпорту Індії і різка зупинка, за внутрішніми розрахунками уряду, могла б підштовхнути ціни нафту до $200 за барель. а також позбавити знижки до 7% проти бенчмарків.

Паралельно з цим, Індія звинувачує США у вибірковості, вказуючи, що інші великі покупці російських енергоносіїв не зазнали тиску, тоді як у Вашингтоні критикують "надприбутки" Індії від переробки російської нафти. Влада Нью-Делі наполягає, що імпорт із РФ забезпечує передбачувані та доступні ціни для внутрішнього споживача, а скорочення постачань приблизно на 2 млн бареоів на добу, у випадку відмови від російської нафти, зруйнує логістику та підвищить ціни на пальне.

Раніше повідомлялось, що Індія зменшить закупівлі російської нафти лише на 10-20% попри вимоги Трампа, – Bloomberg.