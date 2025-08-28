Санкції працюють: Дві третини вугільних компаній у Росії стали збитковими

Російський вугільний сектор продовжує занурюватись в кризу – за підсумками першого півріччя 2025 року збитковими стали 66% вугільних компаній у Росії, а сукупний збиток підприємств галузі становив 185,2 млрд руб, або понад 1 млрд руб на день ($12,5 млн).

Це більше, ніж за весь 2024 рік (112,5 млрд руб.), порівняно з першим півріччям минулого року загальні збитки у галузі зросли у 26 разів, повідомляє The Moscow Times.

При цьому Кузбасі, що дає близько 60% видобутку кам’яного вугілля та 80% коксівного вугілля у Росії, вже зупинилися 17 підприємств. За оцінками Міненерго РФ, 27 компаній, що забезпечують близько 10% видобутку, перебувають у передбанкрутному стані.

За даними Росстату, видобуток вугілля у РФ скоротився на 7% за підсумками січня-липня. Однак один з найбільших видобувачів вугілля в країні "Мечел" оцінював обвал видобутку за підсумками перших п'яти місяців цього року у 24%.

Російські експерти пояснюють таке зростання збитків падінням світових цін на енергетичне вугілля до $64-83 за тонну, зміцненням рубля, впливом санкційних обмежень та падінням попиту в Азії, яка стала основним ринком для російських експортерів вугілля після втрати ринку ЄС. Зокрема, Китай у першому півріччі зменшив імпорт російського вугілля на 25% і зберігає 6% мито на російську сировину.

Щоб врятувати галузь російський уряд до кінця листопада дозволив вугільним підприємства не сплачувати податок на видобуток корисних копалин та соціальні внески до Пенсійного фонду та Фонду ОМС РФ, але аналітики називають це лише лікуванням симптомів, оскільки без відновлення цінової кон’юнктури проблеми не зникнуть.

